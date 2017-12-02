Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Münir Eren-SEMERKAND

Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev’in geçen ay Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kalınması üzerine ilk adım yeni hava yolu seferlerinin açılmasıyla atıldı. Vize konusunda Özbekistan, Türk vatandaşlarına büyük kolaylıklar getirdi. Büyükelçilik ve konsolosluklara başvuru yapanlar 3 gün içerisinde vize almaya başladı. İş adamlarına da 1 yıllık vize verilecek. Ayrıca gerekli altyapının oluşmasından sonra vizelerin de tamamen kaldırılması düşünülüyor. İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla Türk ve Özbek gazetecilerle düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye’nin Taşkent Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşaviri Cesim Çelebi, “2017’nin 10 ayında Türkiye’ye gelen Özbek sayısı 162 bin. Bunların çoğunluğu ticaret için geliyor. Türkiye’den Özbekistan’a giden ise 22 bin. Özbekistan Turizm Bakanı ve ekibinin çalışmaları bu şekilde devam ederse yakın zamanda turist sayısı kat kat aratacaktır. Dünya turizminde 2016 yılında 1 milyar 335 bin kişi seyahat etmiş. 1 trilyon 225 milyar dolar gelir elde edilmiş. Bu büyük pastadan dost kardeş Özbekistan’ın daha fazla pay almasını canı gönülden arzuluyoruz” dedi. Özbekistan Turizm Bakanı Aziz Abdülhakimov da, bunun başlangıç olduğunu belirterek, bundan sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için daha sık bir araya geleceklerini kaydetti.