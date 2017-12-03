AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, TBMM Genel Kurulunda kabul  edilen torba yasayla sermaye piyasası kurumlarına, kitle fonlanmasına aracılık  eden ve elektronik ortamda hizmet veren kitle fonlama platformları eklenecek.Kitle fonlaması sistemi aracılığıyla tecrübe sahibi yatırımcılarla  tecrübesiz yatırımcıların bir araya gelmesi sağlanacak. Başta teknoloji odaklı  yatırımlar olmak üzere, tüm sektörlerde erken aşamada finansmana ihtiyaç duyan  girişimcilere kaynak sağlamayı amaçlayan sistem, fikri bulunan ancak kaynağı  yetersiz girişimcileri yatırımcılarla buluşturacak.

Yatırım ortamından uzak duran kitleyi, tasarruflarını yatırıma  yönlendirmeyi amaçlayan sistemle sermayenin tabana yayılması hedefleniyor.  Sermaye piyasalarının derinleştirilmesi ve araç çeşitliliğinin artırılmasını  amaçlayan kitle fonlama platformlarıyla sermaye piyasalarında kaynak toplanmasına  imkan sağlanacak.Buna göre, kitle fonlaması faaliyeti, kanun uyarınca Sermaye Piyasası  Kurulunca (SPK) kurulmasına izin verilecek kitle fonlaması platformları  aracılığıyla gerçekleşecek ve kanunun izahname ya da ihraç belgesi hazırlama  yükümlüğüne ilişkin hükümlerine tabi tutulmayacak. Bu platformların temel işlevi,  fon arz edenlerle fon talep edenleri elektronik ortamda buluşturmak olacak.

Proje fikirlerine platform üzerinde yer verilecek. Katılmak isteyen  fon sağlayıcılara yazılı ve görsel bilgiler sunulacak ve paranın ne şekilde  yatırılacağı duyurulacak.Toplanması beklenen fon tutarının tamamlanmasından sonra ilgili  şirkete paranın aktarılması sağlanacak.Bu platformların kuruluşlarına, ortaklarına, pay devirlerine,  çalışanlarına, her bir fon sağlayıcısı tarafından yatırılabilecek veya proje  sahipleriyle girişim şirketleri tarafından toplanabilecek paranın azami limitine  ve faaliyetleri sırasında uymaları gereken diğer ilke ve esaslarla toplanan  fonların ilan edilen amacına uygun kullanıldığının kontrolüne ve denetimine  ilişkin esaslar SPK tarafından belirlenecek.

SPK'dan izin alınmaksızın kitle fonlama platformları aracılığıyla  halktan para toplandığına veya Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet  aracılığıyla yurt dışından kaldıraçlı işlem ve kaldıraçlı işlemlerle aynı  hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araç işlemleri yaptırıldığına ilişkin  bilgi edinilmesi halinde, internet sitesine erişim engellenecek.

SINIR YOK

Kitle fonlamasının en yaygın ve başarılı örnekleri ABD ve İngiltere'de  bulunuyor. Kanada’dan Yeni Zelanda'ya birçok ülke kitle fonlamasını kullanarak  geliştirmeye çalışıyor. Sektörle ilgili çalışmalar yapan ve çeşitli veriler  derleyen "Crowdsourcing.org" raporuna göre, dünya genelinde kitlesel fonlama  yöntemiyle sağlanan fon miktarı 2015 yılı sonunda 34,4 milyar dolar olarak tahmin  edildi.

Yurt dışı düzenlemelerine bakıldığında ise toplanabilecek fon  tutarıyla ilgili bazı sınırlamaların yer alması dikkati çekiyor. Örneğin  şirketlerin son 12 aylık dönemde kitle fonlaması yoluyla toplayabilecekleri fon  tutarı İtalya ve İngiltere'de 5 milyon avro iken Fransa ve ABD'de 1 milyon avro  olarak düzenleniyor. Türkiye'de ise kanunda, bu konuda herhangi bir kısıtlama  bulunmuyor. Kanunda, bir proje veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu  sağlamak amacıyla SPK tarafından belirlenecek esaslar dahilinde halktan para  toplanabileceği belirtiliyor. Kitle fonlaması faaliyetinin ilk olarak ortaklığa  dayalı olarak başlaması planlanıyor.

TÜRK GİRİŞİMCİLERİ FİKİRLERİNİ DÜNYAYLA PAYLAŞABİLECEK

Girişimcilerin dünyadan fon toplamalarına imkan verecek şekilde dizayn  edilecek sistemde, platformlara yabancıların erişimi de olacak. Böylelikle  çekirdek finansman sağlamada sorun yaşayan girişimciler fikirlerini dünyayla da  paylaşabilecek.Sistem yenilikçi iş planına sahip gençler ve bunlara destek  imkanlarına sahip yatırımcılar açısından önemli bir fırsat sağlayacak.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de daha önce yaptığı açıklamada,  Türkiye'de erken aşamada gelecek vadeden projeler bulunduğunu, bu projelere  kaynak sağlamak için teminat noktasında kitle fonlamasının önemli olduğunu  belirtmişti. Şimşek, yasal mevzuatın çıkmasının ardından SPK'nın kitle  fonlamaları platformlarına lisans vereceğini bildirmişti.