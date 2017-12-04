Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Körfez bölgesinden Türkiye’ye ilgi gün geçtikçe artıyor. Bu ilginin önemli bir ayağını da fuarlar oluşturuyor. Gayrimenkul sektörü, Türk Arap Ülkeleri İş Birliği Derneği’nin (TÜRAP) desteğiyle organize edilecek fuarda, Arap ülkelerinden gelen yaklaşık bin yatırımcıyla buluşacak. İstanbul Green Park Hotel Pendik’te gerçekleşecek TurabExpo, 6-8 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek. Aralarında Nef, Sur Yapı gibi sektörün önde gelen firmalarının da bulunacağı fuarda, 30 konut üreticisi, 100’e yakın inşaat ve yapı malzemesi üreticisi, Arap ülkelerinden gelen yatırımcılarla biraraya gelecek. Organizasyona Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İTO Başkanı İbrahim Çağlar, Arap ülkelerinden bakanlar ve ticaret odası başkanları katılacak. TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, eş zamanlı yapılacak Yapı İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri ile Gayrimenkul Proje Yatırım ve Finansman Fuarı’nın, önemli iş birliği imkânları sağlayacağını kaydetti. Arap yatırımcının Türkiye gayrimenkul piyasasına ilgisinin devam ettiğini vurgulayan Attar “3. çeyrek verilerine göre Türkiye’den gayrimenkul alan 19 bin 99 yabancının yüzde 38’lik kısmını, yani 7 bin 242’sini, Arap ülkelerinin vatandaşları oluşturuyor. Son dönemde Arap ülkelerindeki karışıklıklar sebebiyle de nitelikli Arap yatırımcı, güvenli liman arayışında. Parası olan ‘Türkiye’den ev alayım, ülkemde sıkıntı olursa Türkiye’ye giderim’ anlayışında. Sıkıntı olmazsa da ‘yatırım yapmış olurum’ düşüncesinde. Eğer doğru bir strateji izlersek, Türkiye’nin yabancıya konut satışı 10 kat artar, 200 bini bulur” diye konuştu.

Arap yatırımcının marka ve güven aradığını belirten Attar, şöyle devam etti: Yabancıya satışın artırılması için en önemli faktör, markalaşma... Kimi Türk konut üreticilerinin Arap ülkelerinde merdiven altı, sokak emlakçıları üzerinden yürüttükleri pazarlama faaliyetleri, dolandırıcılığa kadar uzanan kimi sorunları beraberinde getirdi, güven sarsıcı oldu. Bu konuda dernek olarak güveni yeniden inşa edebiliriz.

KÖRFEZ ÜLKELERİ FIRSAT DOLU

Gerek devlet destekli altyapı yatırımları gerekse konut yatırımları açısından Arap ülkeleri, Türk yatırımcısına da fırsatlar sunuyor. TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar “Artık Dubai, Katar ve Kuveyt gibi ülkelerde konut üretimi açısından fazla bir iş yok. Nüfusu kalabalık olan ve konut açığı bulunan Mısır, Cezayir, Fas, Ürdün ve Irak konut üretimi açısından yatırım fırsatları sunuyor. Uluslararası gelişmeler ışığında, yakında Suriye pazarı da açılacak. Bütün bu ülkeler, hem yerel ortaklarla konut üretme açısından, hem de yapı ve inşaat malzemesi ihracatı ile üretimi açısından büyük yatırım imkânları sunuyor” diye konuştu.