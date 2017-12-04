Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, “Türkiye’de, akıllı aydınlatmayla her yıl 650 milyon lira tasarruf potansiyeli var. Akıllı ölçümle de yılda 2,75 milyar liralık elektrik tasarrufu sağlamak mümkün” dedi. Önal, Türk Telekom olarak yenilikçi teknoloji uygulamalarıyla Türkiye’yi, araçların, evlerin, okulların, şirketlerin ve şehirlerin akıllandığı bir geleceğe taşıdıklarını söyledi. Yıllardır akıllı teknolojilere yatırım yaptıklarına işaret eden Önal “Müşterilerimizi, yeni nesil şehirlerde yenilikçi hizmetlerimizle buluşturuyoruz” diye konuştu.

Çevre, ulaşım, hayat, ekonomi, toplum ve yönetim olmak üzere 6 alanda sundukları yeni nesil uygulamalar ve akıllı çözümlerle şehir hayatını kolaylaştırdıklarını vurgulayan Önal, şöyle devam etti: Akıllı durak, otopark, kavşak, aydınlatma, sulama, atık toplama, geri dönüşüm, güvenlik ve sağlık çözümlerimizle belediyelerin işlerini daha da kolaylaştırıyoruz. Bireylerin daha konforlu bir yaşama ulaşmasını sağlarken belediyelerin de temel giderlerinde önemli miktarlarda tasarruf etmelerini sağlıyoruz.



ON ŞEHİR DAHA DÖNÜŞECEK

Önal, Türk Telekom’un 176 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye’nin en köklü ve öncü telekomünikasyon şirketi olduğunu ifade ederek “Kuruluşumuz, 276 bin kilometrelik fiber ağı ve güçlü altyapısıyla akıllı şehir konseptini uygulayan tek telekomünikasyon şirketidir. Türk Telekom, bu konseptle ‘yapacağız, edeceğiz’in ötesine geçerek Türkiye’de 3 farklı kentte akıllı şehir projelerini hayata geçiren şirkettir. Akıllı şehirler fiber altyapımız üzerinde yükselecek” değerlendirmesinde bulundu. Karaman ve Kars’ın ardından 2018’in başlarında Antalya’da da akıllı şehir uygulamasını başlatacaklarına dikkati çeken Önal, yakın gelecekte 4’ü büyükşehir olmak üzere 10 şehrin daha Türk Telekom tarafından akıllı şehre dönüştürüleceğini bildirdi. Önal, Türkiye’nin 81 ilini “akıllandırmak” istediklerine işaret ederek yeni nesil şehirlerin kullandığı data miktarının çok yüksek hızlara, geniş kapasiteye ve yaygın bir altyapıya ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

AKILLI ÇÖZÜMLER SUÇ ORANINI BİLE DÜŞÜRDÜ

Ümit Önal, akıllı çözümlerle sokak aydınlatma giderlerinde yüzde 35’e, trafikte bekleme süresinde yüzde 25’e, karbondioksit salımında yüzde 40’a, sağlık ve eğitim giderlerinde ise yüzde 15’e varan tasarruf sağlanabildiğini, kaza oranlarının yüzde 60, suç oranının ise yüzde 25 düşürülebildiğini söyledi. Kars’ta kavşak çözümlerinin uygulamaya alınmasıyla kavşak kaynaklı gecikmelerde yüzde 41’e, ortalama araç hızında yüzde 26’ya, araç başına durma sayısında yüzde 25’e varan oranlarda iyileşme elde edildiğine dikkati çeken Önal, yıllık 143 bin 894 litre yakıt tasarrufu, 601 bin 743 lira yakıt maliyeti tasarrufu, 366 bin 870 gram PM10 partikül madde azaltımı, 359 bin 715 kilogram karbondioksit gazı salımı azaltımının sağlanacağını bildirdi.