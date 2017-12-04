Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar/TL, kasım ayına ilişkin enflasyon verisi sonrası faiz artışına ilişkin beklentilerin kuvvetlenmesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla aşağı yönlü hareketini sürdürüyor.

Enflasyon kasımda, bir önceki aydaki yüzde 11,9'dan yüzde 12,98'e yükselerek, 2003'te açıklanan yeni serinin tarihi zirvesini gördü. Verinin açıklanmasından hemen önce 3,9405'ten işlem gören dolar kuru, daha sonra kuvvetlenen faiz artışı beklentisiyle yönünü aşağı çevirdi. Kur, 3,91 seviyelerine kadar çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü 'yurt dışına para çıkışı' sözlerine açıklık getirmesiyle dolarda düşüş güç kazandı ve kur 3,9014'e kadar indi.

Dolar/TL saat 16:18'de 3,89'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4,6305 ve sterlin/TL 5,2735 seviyesinde yer aldı.

Öte yandan gün içinde en yüksek 12,31'i gören 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi saat 16:00'da yüzde 12.12 oldu.