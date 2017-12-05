Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Konya Ovası Projesi’nin (KOP) tamamlanınca tarımda parlayan yıldız olacağını bildirerek “Şu anda susuzluktan dolayı tarım alanlarının yüzde 27,1’i nadasa ayrılıyor. KOP’ta sulama yatırımları tamamlanır, nadas bitirilirse üretim patlar” ifadesini kullandı. Bayraktar, KOP kapsamındaki 8 ilin (Konya, Yozgat, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Kırıkkale) 46 bin kilometrekare tarım alanıyla, Türkiye tarım alanlarının yüzde 19,5’ine sahip olduğunu hatırlattı. Öte yandan Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden GAP’ta, jeotermal enerji sayesinde seracılığın da geliştirilmesi hedefleniyor. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil “Seralarımızda sıcak suyu kullanarak ucuz bir sistemle dereceyi 15’in üzerinde tutma imkânımız var. Bu yüzden bölgeyi şanslı görüyorum” dedi.