Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 14 kuruş indirim geldiğini duyurdu. Yeni fiyat güncellenmesinin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,63 liradan 5,49 liraya, Ankara'da 5,69 liradan 5,55 liraya, İzmir'de 5,68 liradan 5,54 liraya düşecek.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Benzine indirim geldi | Benzin'e ne kadar indirim geldi?
07.12.2017 - 16:20 | Son Güncelleme: 07.12.2017 - 16:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Benzinin fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 14 kuruş indirim geldi.
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525583 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/525583.aspx
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