Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 14 kuruş indirim geldiğini duyurdu. Yeni fiyat güncellenmesinin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,63 liradan 5,49 liraya, Ankara'da 5,69 liradan 5,55 liraya, İzmir'de 5,68 liradan 5,54 liraya düşecek.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.