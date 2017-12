Türkiye Gazetesi

1976 yılında genç bir makine mühendisiyken Ankara’da küçük bir kazan atölyesinde temelleri atılan, yıllar içinde faaliyet alanları genişlerken, en büyük yatırım gruplarından biri olan Akfen Holding’in 41’inci yıl kutlama gecesinde kısa bir konuşma yapan Hamdi Akın “Türkiye, milletin değerlerine bağlılığı ve genç nüfusunun çalışma azmi dikkate alındığında taşıdığı potansiyelle büyümesini sürdürüyor. Biz de gelecek projelerimizde büyüyen Türkiye’ye değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Havalimanları yönetimi ve operasyonları, inşaat, deniz limanı işletmeciliği, deniz ulaşımı, su dağıtım ve atık su hizmetleri, enerji ve gayrimenkul gibi endüstri kollarında faaliyet gösteren, geçtiğimiz yıllarda özelleştirmelerle adından söz ettiren Akfen’in 41’inci yıl kutlaması, Zorlu PSM’de düzenlenen dev konserle başladı.

HER 10 YILA BİR HAMDİ AKIN

Konser alanı girişi önüne kurulan ve Akfen Holding’in 41 yılını temsil eden ‘Akfenli Yıllar Odaları’, davetlilerin yoğun ilgisini çekti. 4 farklı ofis alanı olarak tasarlanan odaların her birinin Akfen Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın bire bir çalışma ofislerini yansıttığı belirtildi. 1976 - 86, 1986 - 96, 1996 - 06 ve 2006 - 17 yıllarından oluşan odalarda her dönemin ofis araçları, mobilyalar, gazeteler ve tablolar yer aldı. Dönemlerin televizyonlarında ise o yıllarda Akfen’in hayata geçirdiği projelerin görüntüleri film şeridi olarak yayınlandı. Odaların içlerinde yer alan 4 profesyonel tiyatrocu ise tarih odalarında o dönemin kıyafetleri, hareketleri ve tarzlarıyla 4 farklı Hamdi Akın olarak davetlilerin karşısına çıktılar. Konuklara bulundukları dönemlerdeki Akfen ve Türkiye hakkında bilgiler veren tiyatrocu Akın’lar, davetlilerle kart alışverişi de yaptılar.