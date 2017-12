Türkiye Gazetesi

Kadın her geçen gün ekonomik hayatta daha fazla yer alıyor. Kendi işini kurarak ya da sabit gelirli bir işte çalışarak... Son dönemde ise üreterek e-ticaret ve sosyal medya yoluyla iş yapan, bunları büyüten kadın hikayelerine sık sık rastlıyoruz. Fakat hacim küçükse e-ticaret maliyetleri iş yapmaya engel olabiliyor. Bu engeli ise yeni girişimciler ortadan kaldırıyor. Bu girişimlerden biri de Startsub... Sistem, günümüzde pek çok iş modelinin daha kurulum aşamasındaki yüksek maliyetler sebebiyle doğmadan batmak zorunda kalmasın diye doğmuş yeni nesil bir sistem.

Buna göre bir kadın kendi ürettiklerini satabildiği gibi, başka kişilerin ürettiği ürünleri veya farklı markaların belli ürünlerini belirli bir tema çerçevesinde toplayarak satabiliyor. Diyelim ki sağlıklı atıştırmalık üzerine bir iş yapmak istediniz. Her ay farklı ürünü toplayıp müşterilere gönderebiliyor veya kendi el işiyle ürettiği ürünleri tüketiciyle buluşturabiliyor. Böylece ne üretim maliyetine katlanıyor, ne de tek bir tedarikçiye bağlı kalıyor.Sundukları modelle isteyen her kadının girişimci olabileceğinin altını çizen Startsub CEO’su Deniz Kuran’ın verdiği bilgiye göre sistemde e-ticaret için gerekli tüm altyapıyı Startsub sağlıyor. Sistemle internet sitesi, entegre ödeme sistemi, sipariş / abone / ürün trafiğinin yönetileceği bir panel hazırlanıyor ve deyim yerindeyse ‘anahtar teslimi’ hâlde girişimciye sunuluyor.