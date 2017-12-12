Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 38 bin 944 adet taşıtın yüzde 54’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,1’ini motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

EKİM AYINDA 110 BİN 743 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 110 bin 743 taşıt içinde otomobil yüzde 58,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17,3 ile kamyonet, yüzde 12,6 ile motosiklet, yüzde 7,2 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,1’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 28 ARTTI

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 28 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 42,6, kamyonette yüzde 46,9, kamyonda yüzde 16,3, traktörde yüzde 26,6 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 7,3, otobüste yüzde 27,5, motosiklette yüzde 16, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 31,3 azalış oldu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 13,1 ARTTI

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 13,1 artış gerçekleşti. Bu artış otomobilde yüzde 9,5, otobüste yüzde 6,1, kamyonette yüzde 26, kamyonda yüzde 8,1, motosiklette yüzde 21,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 81, traktörde yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. Minibüste ise yüzde 1,7 azalış oldu.

TRAFİKTEKİ TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE 948 520 ADET ARTTI

Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 35 bin 88 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 86 bin 568 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 948 bin 520 adet arttı.

EKİM AYINDA 701 BİN 968 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Devri yapılan toplam 701 bin 968 adet taşıt içinde otomobil yüzde 69,7 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,3 ile kamyonet, yüzde 4,5 ile motosiklet, yüzde 3,8 ile traktör takip etti. Ekim ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,7’sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYITLI LPG’Lİ OTOMOBİL ORANI YÜZDE 38,5 OLDU

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 907 bin 977 adet otomobilin yüzde 38,5’i LPG, yüzde 35,1’i dizel, yüzde 26’sı benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4’tür.

EKİM AYINDA 65 BİN 113 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan 65 bin 113 adet otomobilin yüzde 13,8’inin Renault, yüzde 13’ünün Volkswagen, yüzde 7,8’inin Fiat, yüzde 6,7’sinin Toyota, yüzde 6,3’ünün Hyundai, yüzde 5,5’inin Opel, yüzde 4,8’inin Dacia, yüzde 4,7’sinin Audi, yüzde 4,6’sının Nissan, yüzde 4,6’sının Mercedes-Benz olduğu, yüzde 28,3’ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 605 bin 567 adet otomobilin yüzde 40,5’i 1501-1600, yüzde 26,4’ü 1401-1500, yüzde 14,5’i 1300 ve altı, yüzde 13,6’sı 1301-1400, yüzde 4’ü 1601-2000, yüzde 1,1’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

TRAFİĞE EN FAZLA BEYAZ RENKLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 605 bin 567 adet otomobilin yüzde 59,4’ü beyaz, yüzde 17,8’i gri, yüzde 7,6’sı siyah ve yüzde 5,7’si kırmızı iken yüzde 9,5’i diğer renklerdedir.