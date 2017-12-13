Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ekim ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,4 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,7, yakıtlarda yüzde 14,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,8 arttı.



İthalat birim değer endeksi yüzde 8 arttı

İthalat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,6, yakıtlarda yüzde 23 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,9 arttı.



İhracat miktar endeksi yüzde 5,8 arttı

İhracat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 14,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5, yakıtlarda yüzde 2,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,8 arttı.



İthalat miktar endeksi yüzde 15,7 arttı

İthalat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 28,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 33,4, yakıtlarda yüzde 12,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18,8 arttı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 3,4 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Eylül ayında 140,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,4 artarak, 2017 Ekim ayında 145,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 Ekim ayında 145,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5,8 artarak, 2017 Ekim ayında 154,4 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 0,8 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Eylül ayında 149,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,8 azalarak, 2017 Ekim ayında 148,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 Ekim ayında 131,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 12,6 artarak, 2017 Ekim ayında 148,5 oldu.



Dış ticaret haddi 2017 yılı Ekim ayında 105,2 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2016 yılı Ekim ayında 110,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5,3 puan azalarak, 2017 yılı Ekim ayında 105,2 oldu.