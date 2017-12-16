Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul danışmalık şirketi Realty Co. Dünya Başkanı Fatih Elibol, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve görüşe açılan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Elibol, "Bugün Türkiye'de dünyanın en iyi gayrimenkul yasası yapılmaya çalışılıyor. Dünyadaki tüm örnekler inceleniyor, bunlar ele alınıyor ve Türkiye için en iyisi oluşturulmaya çalışılıyor" dedi.

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Elibol, gayrimenkul yasası ile emlakçıların artık belirli bir sertifikaya sahip olacağını ve sorumluluklarının bulunacağını kaydederek, şunları söyledi: "Bu sertifika devlet tarafından verileceği için kişi emlakçı sorumluluk taşıyacak. Kimse kafasına göre bu işi yapamayacak. Değerlenmemiş hiçbir gayrimenkul satılmamalı ve bunun üzerinde çalışılıyor. Böylece gayrimenkulün gerçek değeri ortaya çıkacak ve her şey yasal olacak. Dolandırıcılığın önüne geçilecek, tüketicilerin mağduriyeti ortadan kalkacak, devletin vergi kaybı önlenecek. Biz hep emlakçıları konuşuyoruz ama konut sahipleri de yanlış yapabiliyor. Bundan sonra devlet tarafından verilen gayrimenkul sertifikasına sahip emlakçı olmadan kimse gayrimenkulünü satamayacak"

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"Yüksek döviz kuru yabancıların iştahını artırıyor"

Öte yandan TL'nin döviz karşısına değer kaybetmesinin yabancı yatırımcının iştahını artırdığını dile getiren Elibol, Türkiye'de çok sayıda şehirden yabancılar tarafından ev alındığını bildirdi. Elibol, "Yabancı Türkiye'ye güveniyor. Her yıl büyüyen bir ülkeyiz, sıkıntıları çok hızlı atlatıyoruz. Yabancıya satış bundan sonraki yıllarda da her sene yüzde 10-15 civarında artarak devam edecektir" diye konuştu

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