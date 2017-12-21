Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel Kurulun günlük çalışma programı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2018 yılı bütçe ve 2016 yılı kesin hesaplarının kabul edilmesinin ardından, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı'nın maddelerinin görüşmeleriyle devam etti. Tasarının 8 maddesi görüşülerek kabul edildi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın konuşması sırasında kullandığı bazı ifadeleri AK Parti milletvekilleri sıraları vurarak protesto ettiler.

Ağbaba'nın, "AKP sadece burada oturan milletvekillerinden ya da saraydaki paralel hükümet ve danışmanlardan oluşmuyor. Yandaş kalemi, besleme akademisyeni, şaklaban televizyoncusu, yalaka topçusu, yağcı popçusu, ensesi kalın patronu, uzaktan kumandalı hakimi, kadrolu mafyası, külahlı, feslisiyle bütün bir yapı." sözleri nedeniyle Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, temiz bir dil kullanılması konusunda uyarıda bulundu.

Protestoların sürmesi üzerine Bahçekapılı, Ağbaba'nın konuşma süresi bitmeden birleşime ara verdi.

Ara sırasında da AK Parti milletvekillerinin Ağbaba'ya tepkileri ve tartışma bir süre daha devam etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, aradan sonra yaptığı açıklamada, hatibin kürsüdeki konuşmasının sonlandırılmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını dile getirerek, bu konuşmanın herhangi bir milletvekiline yönelik hakaret içermediğini savundu.

Konuşmanın kurgusunun, Adalet ve Kalkınma Partisi mensuplarının ifadeleri ile iktidara yakın olmak isteyenlerin söylediklerini karşılaştırma yönünde olduğunu belirten Özel, Ağbaba'nın konuşmasına devam etmesi gerektiğini söyledi.

Bahçekapılı da uyarılarına rağmen hatibin aynı şekilde konuşmaya devam etmesinin kabul edilemez olduğunu, görüşmeleri bu nedenle kestiğini belirtti.

Ağbaba, yeniden kürsüye gelerek konuşmasına devam etti ve geçmişte söylenmiş sözleri tekrar ettiğini, milletvekillerine hakaret etmek gibi bir amacının olmadığını anlattı.

AK Parti mensuplarının konuşmalarındaki çelişkileri ortaya koymaya çalıştığını belirten ve bazı açıklamalardan bölümler okuyan Ağbaba'nın konuşması sırasında AK Parti milletvekillerinin tepkileri sürdü.

"Milletvekillerini aşağılamak kimsenin haddi değildir"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tasarının maddeleri üzerinde yaptığı konuşmada, görüşmelerin sonuna yaklaşırken yapılan bazı konuşmaların ilerleyen saatlerde TBMM'yi germeye, AK Parti milletvekillerini incitmeye yönelik olduğunu ifade etti.

CHP'li Ağbaba'nın konuşmasının bir bölümünü, AK Parti ifadelerini CHP olarak değiştirerek tekrarlayan Elitaş, bazı CHP mensuplarının geçmişteki konuşmalarından da örnekler verdi.

Elitaş, "Milletvekillerini burada aşağılayarak, onlara şaklaban diyerek, 15 Temmuz 2016'da kahramanca direnen milletvekillerini aşağılamak kimsenin haddi de hakkı da değildir." diye konuştu.

Seçilmiş cumhurbaşkanını yok sayan bir CHP'nin demokrasi ile çelişeceğini kaydeden Elitaş, TBMM'de konuşan herkesin, iki kez gazi olmuş bir çatının altında hitap ettiğini unutmaması, sözlerini buna göre seçmesi gerektiğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sataşma nedeniyle kürsüye gelerek, milletvekillerine şaklaban denilmediğini, kimsenin bu yönde bir ithamda bulunamayacağını söyledi.

Özel, CHP milletvekillerinin partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatlarıyla 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Meclis'e geldiğini ve milli iradeye sahip çıktığını da dile getirdi.

Özgür Özel, Meclis'te darbe girişimini araştırmak üzere kurulan komisyondan, tüm liderlerin 15 Temmuz gecesi nerede olduğuna ilişkin HTS kayıtlarının istenmesini talep ettiklerini ancak bunun karşılanmadığını ileri sürdü.

Tekrar kürsüye gelen Elitaş, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Başbakan Binali Yıldırım ile çok defa telefon görüşmesi yaptıkların anlattı.

Darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın verdiği talimatlarla Türkiye'nin meydanlarda toplandığını kaydeden Elitaş, bu olayın önlenmesinde Erdoğan ve Yıldırım'ın gösterdiği basiretli duruşun etkili olduğunu kaydetti.

CHP'li Özel ise Elitaş'ın konuşmasında Kılıçdaroğlu'nu "Darbe olursa tankların üzerine önce ben çıkarım." dediği ama çıkmadığı yönünde eleştirdiğini belirterek, "Tankların üzerinde siz vardınız da bize yer olmadığı için aşağıda mı kaldık? Tankın üzerinde halkımız vardı, siz de yoktunuz." ifadelerini kullandı.

Tasarının 8. maddesinin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, günlük çalışma programının tamamlanması dolayısıyla birleşimi, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ve 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı'nın oylanmamış maddelerinin görüşülmesi için bugün saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.