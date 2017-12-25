Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de çalışma hayatındaki bir düğüm daha çözüldü. OHAL kapsamındaki 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolu açıldı. Kadroya geçebilme imkânı 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak. Kadroya alınacak taşeron işçilerde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan “memur olabilme şartları” aranacak.



YENİ SÖZLEŞME

Kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler, öncelikle açtıkları davalardan veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunacak. Ayrıca, en son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı, herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını yazılı olarak beyan edecek.



90 GÜNDE NETİCE

Sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek isteyenler, bu aşamanın ardından 10 gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime başvuracak. Kadro başvurusu yapan işçilerin şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, yapılacak muhtemel sınavlar ve kadroya geçirilmesine ilişkin süreç, 90 gün içinde sonuçlandırılacak.



AYNI İŞİ YAPACAK

Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, önceki hizmetlerini yürütmek üzere istihdam edilebilecek. Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerin ücreti, mali ve sosyal hakları; en son sona erecek Toplu İş Sözleşmesinin bitimine kadar, bunun öngördüğü ücret ve haklardan fazla olamayacak. 52 günlük bir ilave tediye artışı, yıllık brüt 4 bin 621 lira olacak. Asgari ücret değiştiği zaman, bu rakam da artmış olacak. Bu ilave tediye yılda 4 parçada verilecek. Bu şekilde kadroya geçen sürekli işçilerin ücretlerinde bir artış da söz konusu olacak.

SAKIN KURSA GİTMEYİN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Düzenleme kapsamında 450 bin kişinin tamamı şartsız, yaş kriteri olmadan kapsama alındı. 450 bin kişi için de sınav olacak. Bu da düzenlemeyle alakalı koymamız gereken bir konuydu. Sonrasında, hepsini kadrolu işçi olarak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4D Statüsü’nde istihdamlarını sağlayacağız. Şimdi görüyorum, taşeron sınavına hazırlık kitapları, kursları açılmış. Asla buralara gitmesinler. Zaten kendilerini ispat etmiş bu kardeşlerimiz. Kıdemlerle birlikte geçişleri gerçekleştireceğiz” dedi.

HİZMET İHALESİ KALKTI

Belediyelerde taşeron çalışanların akıllarında soru işaretleri olduğunu hatırlatan Bakan Sarıeroğlu “Şu an belediyelerimizde personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı kapsamında çalışanların tamamını, belediyelerimizin iktisadi teşekküllerinde işçi kadrolarına alıyoruz. Hizmet alımlarının tamamını, hiçbir şekilde personel alımı kriteri de koymadan, tüm park, bahçe, temizlikle ilgili ihaleleri, artık belediyelerimizde ortadan kaldırıyoruz. Tamamı, belediyelerimizin iktisadi teşekkülleri üzerinden gerçekleştirilecek. Yine belediye iktisadi teşekkülleri içindeki şirketlere taşeron çalıştırmayı kaldırıyoruz” dedi.

ASKERE, ANNEYE MÜJDE

Bakan Sarıeroğlu “Doğum iznine gidenler, askerlik için ayrılmış, sözleşmesi askıda olanlar ya da sağlık raporuyla belirli süre çalışma alanından uzak kalmış olanlar da kapsamımızda. İnşallah geldiklerinde, başvurularını yaptıklarında devam edecekler. Daha da ilerisini yaptık. Şimdi doğum iznine giden ya da askerle giden kardeşlerimizin yerine bakan geçici çalışan kişiler var. Onları da kadroya aldık” diye konuştu.

HANGİ KURUMLAR KAPSAMA GİRDİ

GENEL BÜTÇELİLER

TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, HSYK, Sayıştay, Bakanlıklar, Millî Güvenlik Kurulu, Jandarma, Sahil Güvenlik, Emniyet, Diyanet, Hazine, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, TÜİK, AFAD, Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro, Meteoroloji, Basın-Yayın ve Enformasyon, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, SGK ve Türkiye İş Kurumu...

ÖZEL BÜTÇELİLER

YÖK, üniversiteler, ÖSYM, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Atatürk Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, TDK, Türk Tarih Kurumu, TÜBİTAK, Bilimler Akademisi, Adalet Akademisi, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Karayolları, Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları, Orman Genel Müdürlüğü, Vakıflar, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Maden Teknik ve Arama, Sivil Havacılık, Türk Akreditasyon Kurumu, TSE, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Atom Enerjisi Kurumu, KOSGEB, TİKA, GAP Kalkınma İdaresi, ÖİB, Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, DSİ, Su Enstitüsü, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Helal Akreditasyon Kurumu, Kalkınma Ajansları, TKDK, Millî Piyango İdaresi ve Spor Toto Teşkilatı...

DENETLEYİCİ KURUMLAR

RTÜK, BTK, SPK, BDDK, EPDK, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu...

CAZİBE VE VARLIK FONU KHK'DA

Görece az gelişmiş bölgelerde yatırım ortamını canlandırıp; istihdamı, üretimi ve bölgesel gelişmişlik farklarını azaltacak Cazibe Merkezleri Programı, bundan böyle Ekonomi Bakanlığı tarafından yönetilecek. Program kapsamında özel sektöre ait yatırımlar ile çağrı ve veri merkezi yatırımlarına destek sağlanacak.

KHK’da Varlık Fonu ile ilgili düzenleme de yapıldı. Getirilen geçici madde ile Türkiye Varlık Fonuna aktarılan kuruluşlara ilişkin olarak Bütçe Kanununda Hazine Müsteşarlığına tahsis edilen borç verme ödeneklerinin yılı içinde ödeneklerle ilişkili kurumlara aktarılmasından yine Hazine yetkili olacak.

PTT’nin personel alımları da KHK’da yer aldı. Buna göre 2017 yılı içinde PTT personel alımı için sınava girmiş ve atama hakkı kazanmış, güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış kişilerin ataması yapılacak. Ayrıca 4 Ekim 2013’ten itibaren PTT’de istihdam edilen personel ile 2017 yılı başından sonra yapılan sınavlarda başarılı olan ve haklarında yapılan güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların atama işlemlerinin geçerliliğinin devam edeceği de KHK ile getirilen bir diğer önemli düzenleme oldu.