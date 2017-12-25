Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, ihracat için verdikleri destek miktarını 2017 yılında yaklaşık 40 milyar dolara çıkardıklarını, 2018 yılı için de yüzde 15 büyüme öngördüklerini ifade etti. Bu hedefe ulaşmak için orta ve uzun vadeli kaynak arayışına girdiklerini, İngiltere ve Japonya’da finans kurumlarıyla temaslarda bulunduklarını aktaran Yıldırım, Avrupa’nın diğer ülkeleri ve Amerika kıtasında da benzeri roadshow organizasyonları düzenleyeceklerini, gelecek yılın ilk yarısında dış kaynaklı finansman konusunda önemli bir mesafe katetmeyi öngördüklerini dile getirdi.



%11’LİK BÜYÜME DÜNYAYI ETKİLEDİ

Yaptıkları görüşmelerde finans kurumlarının Türkiye’nin büyüme ve ihracat artışından etkilendiğini gördüklerini anlatan Yıldırım “Dünyanın her coğrafyasında Türkiye ekonomisine bakış son derece olumlu. Türkiye ekonomisinin son çeyrekte yüzde 11’lik büyümesinin de roadshow’larda çok büyük etkisi oldu. Dünyadaki finans kuruluşları da günün sonunda büyümeye ve ekonomik performansa bakıyorlar. Asıl önemli olan budur” dedi.



İHRACAT İÇİN 8 HEDEF ÜLKE

Yıldırım, İhracatı desteklemek üzere farklı modeller üzerinde çalıştıklarını, bu kapsamda ilk kez emtiaya dayalı finansman sistemi geliştirdiklerini anlattı. Adnan Yıldırım, kamuoyunda “barter modeli” olarak da bilinen yöntemle ihracat için 8 hedef ülke belirlediklerini aktardı. Bu modelin uygulanması için Afrika’da 5, Orta Asya’da 3 ülke belirlediklerini, barter yoluyla ihracata yönelik talepleri ve proje tekliflerini topladıklarını dile getiren Yıldırım “Firmaların ilgisi çok yüksek. Finansmanla, parayla ticaret yapılamayan ülkeler var. Barter, bu ülkelerle ticarette başka ülkelerin uyguladığı bir model. Biz bunu Türkiye olarak kazan-kazan prensibine göre, daha iyi projelerle, uzun vadeli ve kalıcı olarak yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

KÂR AMACI GÜTMEYECEĞİZ

Adnan Yıldırım, dünyada ilk 250 içinde sayıları 46’ya ulaşan Türk müteahhitlik şirketlerinin yurt dışında yürüttüğü projelerin ihracat açısından son derece önemli olduğunun altını çizdi. Yıldırım, şöyle konuştu: Yurt dışında proje yapan müteahhitlik şirketlerimizin teminat mektubu talepleri vardı. Hazırlıklarımızı tamamladık. Projelere katılırken, avansını alırken, proje süresince ve sonrası ödeme süreciyle ilgili teminat mektuplarını 2018 yılı başından itibaren vermeye başlayacağız. Şirketlerimiz bu teminat mektuplarını başka bankalardan çok daha maliyetli olarak alıyordu. Biz her işimizde olduğu gibi kâr amacı gütmeden, çok düşük maliyetlerle vereceğiz.