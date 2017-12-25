Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göker, 2017’nin ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 9 daralan otomotiv pazarının, temmuz ayından sonra yavaş yavaş toparlanmaya başladığını ve 11 ayda 2016’nın aynı döneminin yüzde 3 altında seyrettiğini dile getirdi. Aralık ayında otomotiv pazarında 130-140 bin civarında satış beklediklerini ifade eden Önder Göker, 2017’nin 11 ayında 820 bin olarak gerçekleşen toplam pazarın, yılı 950-970 bin seviyesinde tamamlamasını tahmin ettiklerini bildirdi.



ESAS FAKTÖR ÖTV

Kurlardan sonra sektörü etkileyen esas faktörün ÖTV olduğunun altını çizen Göker “Yeni ÖTV’den dolayı aracın çıplak fiyatı esas alınıyor. Aynı otomobil, içinde bir iki ekipmanı farklı, dolayısıyla fiyatı değişiyor. Bugün alıyorsunuz yüzde 45’lik dilimden, iki gün sonra alıyorsunuz, kur yükseldiği için, yüzde 50’lik dilimden. O aradaki fark çok kafaları karıştırdı. Çünkü fiyatları çok etkiliyor. Yerli otomobillerde dahi yüzde 45’lik dilimde çok az model kaldı. Orada 40 bin lira ve 70 bin lira seviyelerine tekrar çalışıldığını duyduk” görüşlerini aktardı. Göker, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) düzenlemesinin müşterilerin nihai kararında çok etkili olduğunu düşünmediğini ifade etti. Göker, Hyundai’nin performansına ilişkin değerlendirmesinde ise bu sene hedefleri tutturacaklarını ve yılı 52 binin üzerinde satışla kapatacaklarını kaydetti.