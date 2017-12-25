Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de 40 gün süren turne boyunca yaklaşık 1 milyon kişi 1700’lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en gözde örneklerini görme şansı yakaladı. İlk uzay temalı oyuncaklardan, Almanya’da ortaya çıkan bebek evlerine kadar farklı oyuncaklar müzeye gitme fırsatı bulamayan her yaştan vatandaş tarafından ilgiyle karşılandı. Çocuklar günümüz oyuncaklarını eski oyuncaklarla karşılaştırma fırsatı bulurken, yetişkin ziyaretçiler kısa süreliğine de olsa çocukluklarına geri dönme fırsatı yakaladı.