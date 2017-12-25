OSB’lerin işsizlik, çarpık kentleşme ve çevre sorunlarına çözüm bulunmasında büyük rol oynadığına işaret eden Bakan Özlü; söz konusu bölgelerin sayısını artırmak için gayret ettiklerini söyledi. Samsun Çarşamba OSB’nin; içecek, gıda, tütün, tekstil, deri ve ilgili ürünler ile giyim eşyalarının imalatında faaliyet göstereceğine değinen Bakan Özlü, bölgenin 3 bin kişiye iş olanağı sunacağına dikkati çekti. Bakan Özlü; Edirne Uzunköprü OSB’nin karma olarak faaliyet göstereceğini, Adıyaman’da ise Mermer İhtisas OSB’nin kurulduğunu söyledi.
3 OSB, 8 bin istihdam
25.12.2017 - 04:38 | Son Güncelleme: 25.12.2017 - 04:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, son dönemde Samsun, Adıyaman ve Edirne’de kurulan organize sanayi bölgelerinin (OSB), yaklaşık 8 bin kişiye istihdam imkânı sağlayacağını bildirdi.
Etiketler : osb,istihdam,
530517 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/530517.aspx
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