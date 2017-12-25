Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSB’lerin işsizlik, çarpık kentleşme ve çevre sorunlarına çözüm bulunmasında büyük rol oynadığına işaret eden Bakan Özlü; söz konusu bölgelerin sayısını artırmak için gayret ettiklerini söyledi. Samsun Çarşamba OSB’nin; içecek, gıda, tütün, tekstil, deri ve ilgili ürünler ile giyim eşyalarının imalatında faaliyet göstereceğine değinen Bakan Özlü, bölgenin 3 bin kişiye iş olanağı sunacağına dikkati çekti. Bakan Özlü; Edirne Uzunköprü OSB’nin karma olarak faaliyet göstereceğini, Adıyaman’da ise Mermer İhtisas OSB’nin kurulduğunu söyledi.