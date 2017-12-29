Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yıl, birçok yeni uygulamayı başlatacak. İşçi, memur ve emekli maaşları ile sosyal yardımlar artacak. Bugün toplanacak komisyon da asgari ücreti açıklayacak ve hemen hemen tüm kesimler bu değişiklikten etkilenecek. Artırılacak şey sadece ücretler ve sosyal yardımlar değil. Yılbaşından itibaren yüksek hacimli motora sahip araçların vergileri artacak. Ehliyet, pasaport gibi değerli evrakın bedellerinde yeniden değerleme oranı olan yüzde 14,75 seviyesinde artışlar yaşanacak. Dün elektriğe 1 Ocak’tan itibaren zam yapılacağı açıklanırken memurun kullandığı kamu lojmanlarının kira ve yakıt bedelleri yükseltilecek. Maaş zamları, diğer birçok ürüne zam olarak yansırken, hükûmetin enflasyonla mücadelede hızlandığı bir yıl yaşanacak. Yüzde 12’leri aşan enflasyona en büyük katkıyı yapan işlenmiş ve işlenmemiş gıda fiyatlarının azaltılması için üretim desteklenecek. Birçok üründe 2017’de başlatılan ithalat, yerli üretimi artırmak suretiyle azaltılacak.

İş dünyasını 2017 yılında büyük oranda destekleyerek üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 rekor büyümeye imza atan hükûmet, üretimi artırmaya yönelik temel desteklerine de devam edecek. Uluslararası anlaşmalar yaparak Türk iş dünyasının daha fazla ihracat yapmamısı ve dolayısıyla büyümeye katkı sağlamayı hedefleyen hükûmet, iş dünyasının hareket alanını genişletmek için peş peşe kararları da uygulamaya başlayacak.

Memurdan yaşlıya kadar herkesin maaşı artacak

Yeni yılda maaş ve ücretler artacak. Memur, emekli, asgari ücretli, 65 yaş üstü vatandaşlar, ihtiyaç sahibi ailelerin devletten aldığı maaşlarda artış sağlanacak.

MEMUR: Toplu sözleşmede imzalandığı gibi, yılbaşında yüzde 4 yükselecek olan maaşlarda 108 lira ile 417 lira arasında artış yaşanacak. En düşük memur maaşı 2 bin 721 liradan 2 bin 829 liraya ulaşacak. En yüksek memur maaşı da 10 bin 435 liradan 10 bin 852 liraya çakacak. 2017 için, enflasyonun yüzde 4’ü aşam kısmı kadar daha artış sağlanacak.

EMEKLİLER: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı, 2017’nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zamlanacak. Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 12,98 olarak gerçekleşmişti. Bu veriler ışığında yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5’i bulması beklendiğinden, zam oranı da yüzde 5’i bulabilecek. Ek ödemelerle birlikte emeklilerin maaşında 221 liraya varan artış yaşanabilecek.

Memur emeklileri de memurlar gibi yüzde 4 zam alacak. Memur emeklileri, 2017’nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 4’ü aşması hâlinde ocak ayında fark alacak ve zammı yüzde 4’ün üzerine çıkmış olacak.

İŞSİZLİK MAAŞI: İşsizlik maaşı, son 4 aylık ortalama brüt kazancın yüzde 40’ı kadar oluyor. Ancak bağlanacak maaş brüt asgari ücretin yüzde 80’ini aşamıyor. Bugün açıklanacak asgari ücretle işsizlik maaşı rakamı da yeniden belirlenmiş olacak. Brüt asgari ücret 1.919 lira olursa, en düşük işsizlik maaşı 767,88 lira, en yüksek işsizlik maaşı da 1.535 lira olacak.

AİLE YARDIMI: Hâlen 219,17 lira olan eş yardımı, 227,94 liraya çıkacak. Çocuk yardımı ise 0-6 yaş arası için 51,35 liradan 53,40 liraya, 6 yaş üstü için 25,68 liradan 26,70 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura ödenen aylık aile yardımı 321,71 liradan 334,74 liraya ulaşacak.

65 YAŞ ÜSTÜ: Devlet, 65 yaş üstündekilere hâlen 3 ayda bir 754 lira maaş ödüyor. Memur maaşlarına yapılacak artışla, bu ödeme 784,64 liraya yükselecek. Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara yapılan maaş desteği de artacak. Evinde yüzde 50 raporu olan engellinin yakınına ödenen 1.027 lira, 1.068 liraya çıkacak.

Çalışma dünyasında ara buluculuk dönemi

İşçi ve işveren uyuşmazlıklarında ara buluculuk sistemi, 1 Ocak 2018’den itibaren ‘dava şartı’ hâline gelecek. Uygulamanın işçi ve işveren açısından vakit ve enerji kaybını önleyeceği belirtildi. İşçi-işveren alacığı ve tazminatı ile işe iade talepli iş uyuşmazlıklarında ara bulucuğun dava şartı hâline gelmesiyle birlikte taraflar artık ilk oturumda ara buluculuk yolunu deneyecek. Ara buluculukta anlaşma sağlanamaması hâlinde mahkemeye başvurulacak. Sistem, adliyelerdeki ara buluculuk büroları üzerinden işleyecek. Ara bulucu, yapılan başvuruyu 3 hafta içinde sonuçlandıracak. Taraflar anlaşamazsa ilk 2 saatlik ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Asgari ücret açıklanıyor

Hâlen net bin 404 lira 6 kuruş, brüt bin 777 lira 50 kuruş olan asgari ücret, bugün açıklanacak, 1 Ocak 2018 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Asgari ücretin geçen yılki gibi yüzde 8 seviyesinde artırılması hâlinde, net asgari ücret 1.516 liraya çıkacak. Brüt asgari ücret ise 1.919 lira 70 kuruş seviyesine yükselecek. İşçi tarafını temsil eden Türk-İş net 1.893 lira 90 kuruş teklif etti ve “Bunun 1 kuruş bile altını kabul etmeyiz.” dedi. İşveren tarafı ise bu ücreti yüksek buluyor. Buna karşılık hükûmet, işverene 100 liralık desteği devam ettirme eğiliminde bulunuyor.

Lojman kirası arttı

Kamu konutlarının 2018 yılı aylık kira bedelleri yeniden belirlendi. Buna göre kaloriferli konutlar metrekare başına kirası 4,25 lira olacak. Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlar için metrekare başına 2,07 lira, kalorifersiz konutlarda 3,24 lira aylık kira bedeli alınacak. Belirlenen kira bedellerine ek olarak, kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan aylık metrekare başına 0,50 lira, yakıt için metrekare başına 1,70 TL alınacak.

Elektriğe %8,8 zam

Elektrik fiyatı, yılbaşından itibaren yüzde 8,8 oranında artırılacak. Zamda, elektrik üretiminin en önemli kalemlerinden olan doğalgaz fiyatının 1 Aralık itibarıyla yüzde 8 artması etkili oldu. Şu anda meskenlerde elektriğin kilovatsaati 33 kuruş olarak uygulanıyor.

Aşı ve küpe 1 kuruş

Besicilerin maliyetlerini düşürmek amacıyla yılbaşından sonra aşı ve küpe ücretleri 1 kuruş olarak uygulanacak. Daha önce aşılama ve küpeleme ücretleri 25 kuruş ile 2,50 TL arasında değişiyordu. Bakanlık ayrıca üreticilere damızlık hayvan ve hayvan başına 250 lira kesim desteği verilecek. Genç çiftçilere ve aile işletmelerine hibe, yetiştiricilere 100 bin liraya kadar faizsiz kredi de yine yeni yılın müjdeleri olmuştu.