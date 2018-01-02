Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Sahip olduğu yüzde 90’ın üstünde Müslüman kitlesiyle hem yerli hem de yabancı muhafazâkar turistler için cazibe merkezi hâline gelen ülkemiz, bu pazarda söz sahibi olabilmek için çalışmalarına hız verdi. Türkiye’nin, 2016’da başladığı ve geçen yıl birbiri ardına gerçekleştirdiği kongrelerle helâl turizm konusunda lider konuma yükselme isteği, bütün dünyaya duyuruldu.



AFRİKA’DAN BİLE TALEP VAR

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Dr. Hüseyin Pamukçu, özellikle Orta Asya ve Afrika olmak üzere birçok İslam ülkesinin, Türkiye’den helal turizm alanında piyasada etkin rol almasını beklediğinin altını çizdi. Ülke genelinde helal turizm varış noktası olarak öne çıkan bölgeler arasında İstanbul, Antalya, Konya, Afyonkarahisar ve Trabzon’un geldiğine işaret eden Pamukçu “İstanbul’un kültür turizmi, kongre turizmi, medikal turizm ve alışveriş turizmi potansiyeli düşünüldüğünde ayrıcalıklı bir konumda olduğu ve marka bir varış noktası olacağı aşikâr” diye konuştu. Dr. Pamukçu, helal turizm kapsamında özel tanıtım sloganları ve kampanyaların önemli olduğuna dikkati çekerek, şu öneride bulundu: Yeni turistik ürün ve hizmetlerin; konaklamadan seyahate, yeme içme faaliyetlerinden ulaşıma kadar birçok noktada muhafazakâr turistlerin ihtiyacı olan bütün unsurları içermesi gerekiyor.