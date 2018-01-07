Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023” programının meyvelerini toplayacak. Söz konusu dönemde enerji verimliliğine ilişkin 55 faaliyet belirlendi. Bu eylemlerin etki ve uygulama süreleri, bir yıldan 40 yıla kadar değişiyor. Verimliliği sağlayacak bu önlemlerle, Türkiye’nin her geçen gün artan enerji talebinin 2023’e kadar yüzde 14 azaltılması hedefleniyor. Böylece 15 yılda toplam 30,2 milyar dolarlık enerji tasarrufu sağlanması öngörülüyor. Tedbirler sayesinde “2,5 milyar dolarlık, 3 bin megavat kapasiteli bir doğalgaz santralinin kurulmasına da gerek kalmayacağı” hesaplanıyor. Plandaki eylemler tarımdan, sanayiye, ulaşıma, binalarda enerji verimliliği uygulamaları ve çatılarda güneş santralleri kurulmasına kadar, birçok alanda gerçekleştirilecek. Söz konusu yatırımlar kamu ve özel sektör tarafından yapılacak. Plan kapsamında 2023‘e kadar 23,9 milyon ton eşdeğer petrol tasarrufu sağlanacak ve bunun sağlanması için 10,9 milyar dolar yatırım gerçekleştirilecek.

Binalarda enerji verimliliğinin artırılması ve halkın bilinçlendirilmesi için kılavuz ve rehber dokümanlar hazırlanacak. Yeni binaların “C” olan asgari enerji performans sınıfının, “B” veya “A” sınıfına yükseltilebilmesi için yapılacak yatırımlar özendirilerek, bina sahiplerine doğrudan veya dolaylı destek sağlanacak. Binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik engeller azaltılacak, idari süreçler kolay ve hızlı hale getirilecek. Bu kapsamda, güneş paneli kullanılan binaların, şebeke işletmecileriyle mahsuplaşması kolaylaştırılacak. Bu arada, tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve daha önceki tüketimleriyle kıyaslama yaparak enerji tasarrufu sağlamaları amacıyla, elektrik ve doğalgaz faturalarına yeni detaylar eklenecek.