Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçtiğimiz yıl Aksaray, Bursa Kestel, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Şırnak, Afyonkarahisar, Antalya ve Tokat OSB’lerde 9 teknik koleji tamamlayarak eğitim-öğretime açtı. Ülkenin rekabet gücü ile refahını artırmak için yenilikçi, ileri teknolojili ve yüksek katma değerli bir üretim yapısına geçişte mesleki eğitim sisteminin güçlendirilmesi amacıyla yapıldığı belirtilen bu teknik kolejler konusunda ilk adım geçtiğimiz yılın ortasında atılmıştı.



KREDİ DESTEĞİ VERİLECEK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan “Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü” sonrasında çalışmalar hız kazandı. Bu doğrultuda 2017’de Ankara-ASO-Başkent, Manisa, İzmir, Aksaray, Gaziantep, Uşak, Ordu, Eskişehir, Bursa-Kestel-Demirtaş, Tekirdağ, Çanakkale, Elâzığ, Sivas, Konya OSB’lerde farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetler yürütüldü. Teknik kolejler konusunda yapılan bir diğer çalışma da Üretim Reform Paketiyle gelen yeni bir uygulamayla ilgili. Reform paketinde yer alan, kredi ve kredi faiz desteğinin OSB’lerde kurulacak teknik kolej projeleri kapsamında kullandırılabilmesi konusunda da çalışmalar yapıldığı aktarıldı. Bu konuda OSB yönetiminin de işin içinde olacağı işletme modeli ile teknik kolej açmak isteyen OSB’lerin Sanayi Bakanlığına başvuru yapmaları için koordinasyon çalışmaları yapıldı.