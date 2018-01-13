Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan bütün uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen, Türkiye’de gıda israfı azalsa da devam ediyor. TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır “Gıda Atık ve Kayıp Stratejik Yol Haritası: Üst Düzey İstişare Toplantısı” başlıklı etkinlikte, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gıda bankacılığı uygulamasıyla israfın önüne geçildiğini, sosyal sorumluluk bilinciyle ihtiyaç sahibi insanlara yardım edildiğini hatırlatan Satır “Buna rağmen Türkiye’de bir yılda 1,5 milyar liralık ekmek çöpe atılıyor. Bununla on binlerce konut, 80 hastane, 500 okul inşa edilebilir veya 500 kilometre yol yapılabilir. Üretim ve perakende sektöründe gıda bankacılığının bilinirliği çok düşük. Bildiğiniz gibi gıda bankacılığı, işletmelerin stoklarında bulunan yiyecek, giyecek, yakacak ve temizlik konularında son kullanma tarihi yaklaşmış, ihracat fazlası gibi maddeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmada, işletmeler ile dernek ve vakıflar arasında köprü oluşturuyor. Çok fazla olan israf, gıda bankacılığı ile azaltılabilir” dedi.

2030 için ihtiyacımız çok fazla

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, 2030 yılında yüzde 30 daha fazla suya, yüzde 50 daha fazla gıdaya ihtiyaç duyulacağını söyledi. Bilecik, gıda konusunun yakın gelecekte daha fazla önem arz edeceğini belirterek “Araştırmalar gösteriyor ki, gelişmiş ülkelerde ihtiyaçtan fazla miktarda üretilen gıda ürünleri, tedarik zincirinin çeşitli aşamalarında ziyan ediliyor. Bu miktar, her yıl dünya çapında 1,3 milyar ton. Aynı miktarda gıdayı üretebilmek için ihtiyaç duyulan alan, 9,6 milyon kilometrekare! Bu da Çin’in yüzölçümü kadar. İnsanlık onuru için, hiçbirimizin böyle bir lüksü olamaz. Kalıcı bir çözüm, her meseleyi geçici kılacaktır” şeklinde konuştu.