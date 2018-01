Türkiye Gazetesi

Kırgızistan’dan Türkiye’ye hem organik hem temiz hem de uygun fiyata et ihraç etmek için çalışmalara başladıklarını söyleyen Kayıpov “Hayvancılık ithalatı için ortak bir şirket kurabiliriz. Türkiye’ye en organik, en temiz bir ülkeden, uygun fiyata et ithal etmeye hazırız. Burada ileri teknolojide gelişmiş tesisler var. Sizden kesim, bizden de doğal etler olursa, beraberce çalışmalar neticesinde iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Avrasya Ekonomik Birliğimiz var. Oradan, gümrüksüz dışarıya çıkma imkânımız da mevcut. Şu anda Beyaz Rusya, Kazakistan, Özbekistan gibi ülkelerin de bizden et talepleri söz konusu. Ancak Türkiye’ye öncelik vermeye kararlıyız” dedi. Kırgızistan’da markette et fiyatları 4 dolar civarında bulunuyor.