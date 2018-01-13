Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MÜSİAD’ın Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı’nda konuşan Şimşek, Türkiye ekonomisinin cumhuriyetin kuruluşundan AK Parti hükûmetlerine kadarki dönemde ortalama yüzde 4,7 büyüdüğünü ifade etti. Şimşek “2003-2016 dönemindeki buna 2017 de eklenebilir, ortalama yüzde 5,6-5,7 büyüme söz konusu. Türkiye son 15 yılda geçmişe oranla çok güçlü bir büyüme performansı ortaya koymuştur. ‘1 puanlık artış da ne?’ diyenler olabilir. Matematik bilenler öyle demezler ama bu 1 puan 100 yılda 3 kattan fazla fark demek” dedi. Kişi başına düşen millî gelir konusundaki gelişmelere değinen Şimşek, şunları kaydetti: “Dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle arayı kapatıyoruz. Bu çok önemli. 15 yılda Avrupa ile arayı 28 puan, ABD ile 20 puan kapatmışız. Türkiye eğer reformları yapıp, doğru politikaları uygularsa önümüzdeki 15 yılda Avrupa ile kişi başına millî gelirde başa baş noktaya gelecek.”