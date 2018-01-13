Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TESK “Defter-Beyan Sistemi” tanıtım toplantısında konuşan Ağbal, Türkiye’nin ekonomisi kadar kamu maliyesinin de güçlü olduğunu ortaya koyan bir performansı hep beraber sergileyeceklerinin altını çizdi. Ağbal “Ben vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ekonomide oluşturduğumuz güç sayesinde önce ekonomimiz, sonra bütçemiz düzeldi. Özellikle son çeyrekte ekonomide genele yayılan büyüme ve faaliyetler bizim vergi gelirlerimizi önemli ölçüde olumlu yönde etkiledi” açıklamasında bulundu. Bu yıl esnaf ve sanayicilere yönelik önemli destekleri hayata geçireceklerini ifade eden Ağbal, şunları kaydetti: Ekonomi yönetimi olarak 2018 yılında da esnafımızı da çalışanımızı da sanayicimizi de bütün ekonomide gayretle çalışan bütün işletmelerimizi de daha da ileriye taşıyacak ilave adımlarımız olacak. Özellikle Maliye Bakanlığı olarak 2018 yılında yatırım harcamalarının daha da artması için özel sektörün ve sizlerin daha fazla yatırım yapması için ilave desteklerimiz olacak. Bunları da inşallah Başbakanımız önümüzdeki günlerde açıklayacak.