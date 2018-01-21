Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Outdoor Factory Kurucu Ortağı Toygar Yedigöz, Türkiye’de de sektörün 150 milyon dolarlık bir hacmi yakaladığını, bugün en küçük yatırım tutarının 50 milyon lira civarında olduğunu bildirdi. Toygar Yedigöz, “Tema park konsepti kapsamında ilk deneyim, İstanbul’daki Vialand... Son olarak da Osmaniye’de 100 milyon lira yatırımla 35 dönüm alan üzerine Masal Park’ı inşa ettik. Bu bölgeler, ekonomi ve turizme katkı sağlıyor. Benzer tema parkları Anadolu’da diğer şehirlere de yapmayı planlıyoruz. Anadolu’daki birçok şehrin, böylece kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.