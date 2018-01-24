Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doların küresel piyasalarda değer kaybetmesinden pozitif etkilenen altının ons fiyatı 1.344 dolara kadar yükseldi ve yılbaşından bu yana yüzde 2,5 değer kazandı. Gram altın ise yüzde 2,7 getiri sağladı. Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan “Suriye meselesi başta olmak üzere, jeopolitik başlıklar yakın gelecekte gündemde olacak. Daha uzun perspektifte ise, içeride enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri ile Merkez Bankası’nın faiz politikası, ana bileşenler... Dışarıda da merkez bankalarının sıkılaşma politikaları kritik öneme sahiptir. Altının gram fiyatı açısından alt bandı 160 lira kabul edebiliriz. Yıl sonunda da 180 liranın üstü görülebilir” dedi.