Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Uzun süredir hükûmetin gündeminde olan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun merakla beklediği ve son KHK ile Ekonomi Bakanlığına devredilen Cazibe Merkezleri Programı’nda detaylar belli oldu. Dün Resmî Gazete’de yayımlanan programa göre, destekler altıncı bölge şartlarına göre uygulanacak. Program kapsamındaki destek unsurları arasında; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, sigorta primi desteği, gelir vergisi stopajı desteği bulunuyor. Daha önce belirlenen Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak Tunceli ve Van’ın bulunduğu 23 ile yönelik program kapsamında, enerji desteği de verilecek. Bu destek, yatırımın işletmeye geçmesinin ardından, sabit yatırım tutarının yüzde 25’ini aşmayacak. Aylık elektrik giderinin en fazla yüzde 30’u, 3 yıl süreyle Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanabilecek. Enerji desteği 3 yıl içinde işletme bazında 10 milyon liraya kadar verilebilecek.



MİNİMUM YATIRIM ŞARTI

İmalat sanayi yatırımlarının yapılacağı 23 şehir içerisinden Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, Iğdır ve Erzincan’da sabit yatırımın, asgari 2 milyon lira olması gerekecek. Hakkâri, Bingöl, Siirt, Kars, Bitlis, Şırnak ve Muş’ta ise bu şart en az 4 milyon lira olarak öngörüldü. Program kapsamındaki diğer şehirlerde (Ağrı, Batman, Elâzığ, Adıyaman, Erzurum, Malatya, Mardin, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa) ise asgari sabit yatırım tutarı en az 5 milyon lira olarak belirlendi.



KOMİTE DENETLEYECEK

Yatırım projeleri Maliye, Kalkınma, Ekonomi ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlarından oluşan komitede değerlendirilecek. Yılda en az 4 defa toplanacak komite; belirlenen şehirlerdeki yatırım projelerini, illerin refahının ve istihdamının artırılması, göçün azaltılması, ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi gibi konulara bakarak değerlendirecek. Komitenin uygun görmesi hâlinde, programın ilk yürürlüğe girdiği tarih olan 22 Kasım 2016’dan itibaren yapılan başvurular sonrası düzenlenen teşvik belgeleri de, program kapsamındaki desteklerden yararlanabilecek. Desteklenmesi uygun bulunan yatırımlar için son müracaat tarihi, 2020 yılının sonu... Programı kapsamın 350 binin üzerine istihdam hedefleniyor. Geçtiğimiz dönemde programa 3 bin 380 firmanın başvurduğu biliniyor.

Çağrı merkezi için 200 istihdam şartı

Çağrı merkezi yatırımlarında desteklerden yararlanılması için, en az 200 kişilik istihdam sağlanması gerekecek. Veri merkezi yatırımlarının ise, en az 5 bin metrekare alanının olması beklenecek.

Yatırım bitmezse destek çekilecek

Yatırımcı söz verdiği işi belirlenen sürede gerçekleştiremezse ve yükümlülüklerini yerine getiremezse, verilen destekler geri alınacak. Zamanında alınmamış vergiler de gecikme faiziyle tahsil edilecek.