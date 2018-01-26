Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) düzenlemesi ile, binalarda üretilecek ihtiyaç fazlası elektriğin sisteme verilerek enerji arzı ihtiyacına katkı sağlanacağını kaydeden Ağbal “Biz şimdi vatandaşa desek ki, ‘ihtiyaç fazlası elektriğini sisteme satarken fatura keseceksin, beyanname vereceksin’, bunlar zor işler. Dolayısıyla buradan oluşan kazançların vergiden istisna edilmesi, yapılan teslimlerin KDV’den müstesna tutulması mümkün. Eğer yetiştirebilirsek, Bakanlar Kurulunda da uygun görülürse, bunu torba yasaya bile koyabiliriz. Burada tabii ki vatandaşın esas amacı, kendi ihtiyacını karşılaması. Zaten 10 kilovata kadar bir sınır var. Kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek, vergi kazanmaktan daha önemli” diye konuştu.
Çatıda üretilecek elektrik vergiden muaf tutulacak
26.01.2018 - 03:36 | Son Güncelleme: 26.01.2018 - 03:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maliye Bakanı Naci Ağbal, binaların çatı ve cephelerine kurulacak güneş panellerinden üretilecek elektriğin satışında vergi kolaylığı sağlanması için harekete geçtiklerini belirtti.
Etiketler : elektrik,enerji,
539220 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/539220.aspx
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