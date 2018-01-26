Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) düzenlemesi ile, binalarda üretilecek ihtiyaç fazlası elektriğin sisteme verilerek enerji arzı ihtiyacına katkı sağlanacağını kaydeden Ağbal “Biz şimdi vatandaşa desek ki, ‘ihtiyaç fazlası elektriğini sisteme satarken fatura keseceksin, beyanname vereceksin’, bunlar zor işler. Dolayısıyla buradan oluşan kazançların vergiden istisna edilmesi, yapılan teslimlerin KDV’den müstesna tutulması mümkün. Eğer yetiştirebilirsek, Bakanlar Kurulunda da uygun görülürse, bunu torba yasaya bile koyabiliriz. Burada tabii ki vatandaşın esas amacı, kendi ihtiyacını karşılaması. Zaten 10 kilovata kadar bir sınır var. Kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek, vergi kazanmaktan daha önemli” diye konuştu.