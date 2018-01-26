Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İmzalar Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir ve Airbus Yönetim Kurulu Üyesi Thierry Baril tarafından atıldı. Müsteşar Demir, Airbus ile geçmişte çok başarılı projelerde beraber çalıştıklarını anımsatarak “Temennimiz, önümüzdeki dönemde de Airbus ile işbirliği yaptığımız alanları geliştirmektir” dedi. Airbus Yönetimi Kurulu Üyesi Baril de “Türk ortaklarımızla iş birliğini yeni bir seviyeye taşıyacak olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu. Anlaşmaya göre; Airbus’ın, Türkiye’deki tedarikçilerinden 2020 yılına kadar 2 milyar dolarlık, 2020-2030 arasında ise 5 milyar dolarlık alım yapması planlanıyor. Böylece Airbus’ın 12 yılda Türkiye’den yapacağı toplam alım 7 milyar dolara ulaşacak.

GÖVDESİNE TÜRK İMZASI

Airbus’ın gövdesindeki Türk imzası giderek büyüyor. Örneğin; Airbus’a gövde paneli, motor kabuğu ve kuyruk dümeni gibi parçaların üretimini yapan TUSAŞ, 2005’te 10 milyon dolar, 2010’da 30 milyon dolar, 2015’te de 175 milyon dolar ciroya ulaştı. Şirket, 2020 yılında hâlihazırdaki programlarla iki katına çıkarak 330 milyon dolara ulaşmayı bekliyor. Bunun yanı sıra yerli havacılık şirketi YEPSAN da 2017 yılında TUSAŞ vasıtasıyla Boeing ve Airbus’e 700 bin parça imal etti.