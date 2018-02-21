Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel hastaneler, kendilerine başvuran veya ambulans ve sevkle acile getirilen hastaları, ödeme gücüne ve sağlık güvencesine bakmaksızın kabul edecek, kesinlikle ücret talep etmeyecek. Uygulama 2 ay sonra başlıyor.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan tebliğde yer alan düzenlemeler şöyle:



- Yoğunluğun fazla olduğu acil servisler “Öncelikli Takip ve Özellikli Planlama Gerektiren Acil Servis” olarak tanımlanacak. Günde 500’den fazla hasta kabul eden, nöbetçi hekim başına 100 hastadan fazla düşen, muayene bekleme süresi 45 dakikayı geçen, ambulansla günlük 5’ten fazla hasta getiren acil servisler bu tanıma girecek.

YEŞİL ALAN 1 VE 2 KODU

- Acil servise gelen ancak poliklinik muayenesi gereken hastalara “yeşil alan 1” ve “yeşil alan 2” kodu verilecek, tedavileri poliklinikte yapılacak.

- Kırmızı alan hastalarının yakınları, gerekli eğitimi almış personelce bilgilendirilecek.

- Acil servislerde “hasta karşılama” ve “taşıma” personeli bulunacak.

- Acillerde hasta mahremiyeti gözetilerek, kör nokta bulunmayacak şekilde güvenlik kameraları tarafından kayıt yapılacak. Kayıtlar 2 ay boyunca saklanacak.

HEKİMLERİN YÜKÜ AZALTILACAK

- Acil nöbeti tutan hekimlere, nöbet günü içinde ek bir görev verilmeyecek. Nöbetçi hekimin acil vakayla ilgilendiği esnada başka bir acil vakanın gelmesi halinde yedek nöbetçiler ilgilenecek. Nöbetini yapmayan hekimlerin nöbet ücretleri kesilecek ve haklarında idari işlem başlatılacak.

- İhtiyaç durumunda tüm klinik tabipleri acil serviste aktif olarak çalışmak üzere görevlendirilebilecek.

- Hastaya tanı koyma süresi 30 dakikayla sınırlandırılacak. Kırmızı alan hastalarının tanıları “mavi kod” kapsamında yakından takip edilecek.

GEÇİCİ ARA BAKIM ÜNİTESİ

- Acil servisten yatışı yapılan hastaların yoğun bakım yatakları, yoğun bakımdan sorumlu uzman tarafından belirlenecek. Yeterli yoğun bakım yatağı bulunmayan hastanelerde geçici ara bakım ünitesi kurulacak.

- Acil servise akut rahatsızlık, başka sağlık tesisinden acil veya yatış amaçlı gelen hastaların yatış ve takibi yapılmayacak.

- Acile hasta getiren ambulanslar hastayı beklemeden teslim edecek ve 15 dakika içinde acil önünden ayrılacak.

- Kamu ve özel hastaneler kendilerine başvuran veya ambulans ve sevkle getirilen tüm acil vakaları sağlık güvencesi ve ödeme gücü olup olmadığına bakmaksızın kabul edecek. Kamu hastaneleri gibi özel hastaneler de acile gelen hastalardan kesinlikle ücret talep edemeyecek. Uyarılara rağmen özel hastanelerde acile başvuran hastalar sık sık katılım payı ve ilave ücret mağduriyeti yaşıyor.

- Yeni uygulama 2 ay sonra başlayacak. Yeni hizmet binasına taşınması planlanan hastaneler de 6 ay içinde taşınacak. Habertürk