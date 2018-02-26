Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

ABD’li e-Ticaret devi Amazon’un Türkiye’ye girişi tarihi belli oldu. Toptancı ve satıcılara “hazır olun” mesajı veren Amazon’un mart ayı sonu itibarıyla Türkiye’de test satışlarına başlayacağı belirtildi. Amazon’un Türkiye piyasasına ortalamanın altında bir komisyon oranıyla girmesi beklenirken e-ticaretten perakende sektörüne kadar tüm alanlarda kartlar yeniden karılacak.

eBay’in Gittigidiyor’un satın almasının ardından Amazon’un da Türkiye’ye yönelik bir hamle yapması bekleniyordu. Geçtiğimiz yıl bu yönde ilk adımını atan Amazon şirket kurduğunu ilan etmişti. Lüksemburg merkezli Amazon Europe Core Sari’ye bağlı olarak faaliyet gösteren Amazon Turkey Services’in hiç beklemeden Türkiye’de toptancı ve satıcılarla irtibata geçtiği öğrenildi. Türkiye ekibiyle komisyon oranlarından ürün yelpazesine kadar pazar araştırması yapan firma, büyük tedarikçilerle de bir araya gelerek beklentilerini dinledi. Amazon’un en çok sorduğu soru ise “ne kadar komisyon ödüyorsunuz” oldu. Komisyon oranlarının ortalama yüzde 15’lerde olduğu sektöre Amazon’un ortalama yüzde 10 komisyon oranı ile gireceği konuşulanlar arasında.



KENDİ ADIYLA GİRECEK

Girdiği ülkelere o ülkenin en büyük e-ticaret platformunu satın alan Amazon’un Türkiye’de de Hepsiburada’yı satın alacağı iddia edilmişti. Hepsiburada daha önce yaptığı açıklama ile iddiaları yalanlarken, gelen haberler de o yönde. Gelen haberlere göre firmanın amazon.com.tr adıyla faaliyet göstereceği belirtiliyor. Amazon’un Türkiye’deki faaliyetlerine ise mart ayı sonunda büyük bir lansmanla başlaması bekleniyor. Toptancı ve satıcılara “Mart ayı için hazırlık” olun çağrısı yapan firmanın belirli ürün kategorisinde test satışlarına başlayacağı bildirildi. Ayrıca Lüksemburg ekibinin önümüzdeki hafta Türkiye’ye gelerek büyük firmalarla görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi.

Kendi kargo şirketini kurdu

Türkiye’deki tüm hazırlıklarının tamamlayan Amazon müşterilerinin satın aldığı ürünleri üreticiden alıp tüketiciye ulaştıracak kendi kargo şirketini kuruyor. Shipping with Amazon ismini alacak olan kargo şirketi ilk aşamada Amazon müşterilerine daha avantajlı fiyatlarla kargo seçeneği sunacak. Böylece bir alışverişte hem alışveriş komisyonundan hem de kargo ücretinden kazanç sağlayacak olan Amazon aynı zamanda rakip kargo şirketlerinin de Amazon siparişlerinden elde ettiği kazancı keserek kargo şirketlerine ağır bir darbe vurmuş olacak. Amazon’un ikinci aşamada ise kargo şirketini tüm diğer kargo işlemlerine açması bekleniyor. Böylece Shipping with Amazon, UPS veya FedEx gibi dünya çapında dev bir kargo şirketine dönüşecek.

SAHİBİ DÜNYANIN EN ZENGİN ADAMI

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, servetini 2017 yılında 99 milyar dolara çıkararak dünyanın en zengin kişisi unvanını Bill Gates’ten almıştı. Amazon hisseleri, tarihinde ilk defa bin 500 doları aşarken Bezos’un serveti de 124 milyar dolara ulaştı.

e-Ticaret firmalarını korku sardı

Amazon’un sektörü büyüteceğini belirten sektör temsilcileri, diğer yandan sektörde esecek sert rüzgârlara karşı şimdiden hazırlıklara başladı. Sektörün en büyük oyuncularından biri olan Gittigidiyor, mağazalarında uyguladığı 2 bin 500 ürün sınırını 10 bine çıkardı. Böylece Gittigidiyor’da satış yapan dükkân sahipleri aylık 450 lira kira bedeliyle 2.500 ürün değil 10 bin ürün satabilecek. n11.com da daha kaliteli ürün satabilmek adına mükerrer hesapları bir bir kapatıyor. Bu konuda dükkân sahipleriyle irtibata geçen n11.com, ürün sayısını ise 5 bin ile sınırlandırdı. n11.com ürün fotoğrafları ve görselleri konusunda da artık daha katı kurallar uygulayacak. Düşük çözünürlüklü görseller konusunda dükkân sahiplerine şimdiden uyarılar gönderilmeye başlandı.