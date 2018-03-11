Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük sanal parası Bitcoin'in fiyatı ve diğer önde gelen kripto paraların fiyatları düşmeye devam ediyor.

Fiyatlar Çarşamba günü Hong Kong merkezli Binance borsasına yönelik hacker saldırısı olduğu yönünde ortaya çıkan söylentiler üzerine daha fazla baskı altına girmişti.



Perşembe günü yaşanan olayda Binance "büyük bir internet dolandırıcılığı ve hırsızlık girişiminin" yaşandığını bu nedenle işlemleri durdurduklarını ancak yatırımcıların paralarının çalınmadığını duyurmuştu.



Bunun yanı sıra Çarşamba günü, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yatırımcıları kripto para borsalarını kullanma riskleri konusunda uyardı.



SEC "emtia sayılan dijital varlıkların" ticaretini sağlayan borsaların ajansa kayıt olmaları gerektiğini belirtti.



Ajans "Yatırımcılar SEC kayıtlı ulusal menkul kıymetler borsası standartlarına uyan ticaret protokollerine uymaktan geri kalmamalı" dedi.



Bu gelişmeler dışında saldırı haberlerini takiben düzenleyici baskılarının ışığında Japon finansal düzenleyiciler Perşembe günü birçok kripto para borsalarını cezalandırdı ve iki borsanın bir aylık süre için işlemlerini durdurdu.



Son olarak yine geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bilgilere göre 2014 yılında bir siber saldırı sonucu kapanan MTGox borsasının görevli kayyumu elinde bulunan 1,7 milyar dolar değerindeki kripto parayı elden çıkardı. Kayyum, borsanın zarar gören müşterilerine tazminat ödenebilmesi için 400 milyon dolarlık Bitcoin ve Bitcoin Cash satışı yaptı.

Ancak Mt. Gox kayyumunun elinde hala 166 binden fazla Bitcoin (yaklaşık 1,5 milyar dolar) ve 197 milyon dolar değerinde de BCH bulunuyor bulunuyor. Bunların da önümüzdeki süreçte satılarak elden çıkarılması bekleniyor.

Bitcoin güne yaklaşık %7 düşerek 8.428 dolardan başlamasının ardından şu sıralar hafif yükselişle günlük bazda yüzde 0,60 düşüşle 9.165 dolardan işlem görüyor. Bitcoin Cuma günü 5 haftalık en düşük değeri 8.351 dolara kadar gerilemişti.

9.279 borsada işlem gören toplam 1556 sanal paranın şu anki piyasa değeri ise 378 milyar dolara gerilemiş durumda.