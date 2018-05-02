Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı; Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü bünyesinde, Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurdu. Yılda 10 milyon ton ve üzerinde yük elleçleyen kıyı tesisleri, filosunda 200 bin ton ve üzeri gemisi bulunan işletmeler, yılda 5 milyon ve üzeri yolcu taşıyan işletmeler ile Bakanlık adına yetkilendirilmiş kuruluşlar, SOME kuracak ve işletmelerini, bilgi güvenliği standartlarına uygun hale getirecek. SOME’ler; siber olay öncesi, olay esnası ve olay sonrası süreçleri titizlikle uygulayacak.