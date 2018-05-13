Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



Bu alanda hummalı bir çalışma yürüten İstanbul Teknik Üniversite (İTÜ), insansız su altı aracı İSATAR’da sona geldi. 3 yıldır devam eden projenin bu yıl eylül ayında tamamlanması ve test aşamasına geçilmesi bekleniyor. Denizaltıların izini sürecek, gürültülerinden yerini tespit edip merkeze bildirecek olan milli İSATAR, 5 buçuk metre boyundaki görüntüsü ile mini bir denizaltını andırıyor. İSATAR, denizaltıların akustik izi ve gürültülerine ait ölçümleri izlemek maksadıyla otonom veya kablo kumandalı olarak da kullanılabilecek.

İSAA’lar insanların yapamadığı veya yapmasının riskli olduğu alanlarda görev yapacak. Arama kurtarma, su altı naaş ve delil çıkartma, belgesel çekimi, batık kurtarma, haberleşme, seyrüsefer, enerji, kontrol ve güdüm çözümlerinin oluşturulması gibi alanlarda etkin şekilde kullanılan İSSA’lar; okyanus dibi boru-iletişim hatlarının yapım ve kontrolü, petrol sondajı, mayın arama ve temizleme, deprem fay hatları tespiti, gibi birçok alanda da kullanılabilecek.