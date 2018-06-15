Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amazon, Alibaba gibi e-Ticaret devleri, iş birlikleri ve satın almalarla Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. 2018 başı itibarıyla 12 milyar dolar hacme ulaşan Türk e-Ticaret pazarının, önümüzdeki 5 yıl içinde en az 4 kat büyümesi bekleniyor. e-Ticaret sektöründeki atılım lojistik firmalarını da şimdiden hareketlendirdi. Türkiye’nin lojistiğini Uberleştiren ve “YükCEPte” sloganıyla sektörün merkezine oturan Tırport Amozon’un yüküne talip oldu. Türkiye’de yaklaşık 1,5 milyon kişi geçimini kamyondan sağladığına dikkat çeken Tırport İş Geliştirme Müdürü Alemdar Kadıoğlu “YükCEP” ile kamyoncuları yük bulma derdinden, firmaları da lojistik araç bulma derdinden kurtardıklarını söyledi. Kadıoğlu, “Türkiye’de şu anki mevcut durumda kamyoncular; dönüş yükü beklerken her defasında en az 200-250 TL masraf yapıyor. Bir kamyoncunun, çalışmadığı günlerdeki aylık bekleme masrafı 1.500 TL’yi geçiyor. Bunun üzerine bir de, yük için verdiği komisyonlar eklenince, kamyoncunun yük bulabilmek için aylık olarak kaybettiği para 2 bin TL’yi buluyor. “YükCEPte uygulaması sayesinde kamyoncular, ‘paramı alabilir miyim?’ derdine düşmüyor ve dönüş yükü bulma sıkıntısı yaşamıyor. Yük verenler ise, Tırport mobil uygulamasını birçok kez kullanmış ve taşıdığı yüklerden yüksek performans puanı almış güvenilir kamyoncularla buluşuyor. Kendi “onaylı kamyoncu” listelerini güncel tutabiliyor” dedi.



LOJİSTİĞİN UBER’İ

Global aktörlerin lojistik operasyonlarını artık kendilerine emanet ettiklerini dile getiren Kadıoğlu “Amazon gibi global devler, Türk pazarının büyüklüğünün ve potansiyelinin son derece fakındalar. Pazarı yakından anlamaya ve analiz etmeye çalışıyorlar. Tırport olarak bizim sektöre neler kattığımızı, neleri farklı yaptığımızı, sektörde nasıl tarafsız durabildiğimizi, global aktörlere göre üstünlüklerimizi biliyorlar. Tırport’un, hem bir lojistik ERP gibi, hem de Uber gibi hizmet verebiliyor olması da ilgilerini artırıyor” diye konuştu.

Lojistik sektörünün büyüklüğü 350 milyar TL

Avrupa’nın en büyük kamyon pazarı olan Türkiye’de yollarda yaklaşık 850 bin kamyon, 1,2 milyon SRC Belgeli kamyon şoförü var. Her gün en az 600 binin üzerinde yüklemenin yapıldığı sektörün, 2018 yılı itibarıyla büyüklüğü, yaklaşık 350 milyar TL civarında. Özetle ülkemizde her gün 600 bin kamyon yük alıyor ve nakliye sektöründe günde 600 milyon TL dönüyor. Diğer çarpıcı bir konu ise, Türkiye’de yollardaki 20 kamyonun 19’nun şahıslara ait olması. Günlük 2 bin yükleme yapan, ama tek bir kamyonu olmayan büyük lojistik firmaları da pazarda yerlerini aldı. Bu özellik dijital platformları ve sektördeki akıllı veri yönetimini daha da stratejik hâle getiriyor. Lojistik eko-sistemi; depolama, araç satışı, servis, lastik vb. hizmetler, sigorta gibi enstrümanlarla birlikte ele alındığında pazarın yıllık büyüklüğü 500 milyar TL’yi geçiyor. Bu da büyük aktörlerin dikkatini çekiyor.