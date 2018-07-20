Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atak helikopteri satış görüşmeleri sonunda, 1,5 milyar dolarlık sözleşme imzalanmıştı. Bu rakam, tek seferde rekora işaret etmişti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre; Türkiye, geçen yıl yaklaşık 157 milyar dolarlık ihracata imza attı. Pakistan’a yapılan tek kalemlik Atak ihracatı, geçen yılki ülke ihracatının yaklaşık yüzde 1’ine karşılık geldi. Aynı zamanda Türkiye’nin geçen yıl yaptığı 3,3 milyar dolarlık “mücevher” ihracatının yarısına tekabül etti.

Birçok sektörü geride bıraktı

¥ ATAK ihracatı; yıllık 2,3 milyar dolarlık “su ürünleri ve hayvansal mamuller”, 2,2 milyar dolarlık “yaş meyve ve sebze” ile “halı”, 1,9 milyar dolarlık “fındık ve mamulleri” ihracatına yaklaştı.

¥ “Deri ve deri mamullerindeki” yıllık 1,5 milyar dolarlık ihracatı yakaladı.

¥ 1,4 milyar dolarlık “meyve sebze mamulleri”, 1,3 milyar dolarlık “gemi ve yat” ile “kuru meyve ve mamulleri” ihracat rakamlarının üzerinde gerçekleşti.

¥ Pakistan’a yapılan 1,5 milyar dolarlık ihracat, savunma ve havacılık sanayisinin geçen yılki 1,7 milyar dolarlık ihracatının yüzde 87’sine karşılık geldi.