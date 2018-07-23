Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak Ankara



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Turizm ve Seyahat Acentaları Vakfı (TURSAV) yetkililerini makamında kabul eden Ersoy, Çin, Hindistan gibi pazarlarda faaliyet gösteren tur operatörleriyle birlikte çalışma toplantısı gerçekleştirdi. TURSAV üyesi de olan Bakan Ersoy, toplantıda sertifikasını TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın elinden alırken, sektörün içinden gelmesini avantaja çevirerek çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüteceğine vurgu yaptı. Sektör temsilcilerinin katılımıyla toplantıların her hafta düzenli olarak tekrarlanması kararlaştırıldı.

Turizmcilerin ilk hedefi, milyon dolarlık düğün ve motivasyon toplantıları yapan Hintli turistleri Türkiye’de ağırlamak. Zira; Çin ve Hindistan gibi Uzak Doğu ülkelerinde 1 milyonu aşkın üst gelir grubu turist var. Hintli bir iş adamının, geçtiğimiz günlerde çalışanlarına ödül olarak İstanbul tatili ayarlamasıyla, Türkiye’ye gelen bu ülkenin turistleri, İstanbul esnafı ve turizmcilerin yüzünü güldürmüştü. Piyasayı hareketlendiren, her şey dâhil sistemini tercih etmeyen Hintli turistler; gezmeyi, yemeyi ve harcamayı seviyor. Hindistan’da 100 milyon civarında dolar milyoneri bulunuyor. Türkiye’ye gelen turistlerin harcamaları ortalama 700 avro olurken; Hintli turistler, gittikleri ülkede en az 2 bin avro harcama yapıyor.