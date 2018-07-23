Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti, bedelli askerlikte temel eğitim süresi için komisyon teklifini 28 günden 21 güne indirirken işverenler bu süreçte yaşanacak iş kaybı gerekçesiyle itirazda bulundu. İşverenler iş kaybı yaşanmaması için bedelli askerlikte temel eğitim olmamasını talep ediyor. Kıdem tazminatı belirsizliği de işverenlerin bedelli askerlikte temel eğitime karşı çıkmasına neden oluyor.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, "Konfederasyonumuz, 28 gün olarak öngörülen temel askerlik eğitiminin kaldırılması halinde kıdem tazminatı ile ilgili bu belirsizliğin giderileceği görüşünü taşımaktadır. Ayrıca bu kapsamda çalışan personelin 28 gün ücretsiz izinli olması nedeniyle işletmelerimizdeki yaşanacak iş kaybının da önüne geçilebilecektir." dedi.

KIDEM TAZMİNATI BELİRSİZ

Önen, askerlikle ilgili olarak kıdem tazminatını düzenleyen 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14'üncü maddesindeki düzenlemeye dikkat çekerek, "Kanun Teklifi kapsamındaki bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kıdem tazminatı alarak işyerlerinden ayrılıp ayrılamayacakları konusunda bir belirsizlik söz konusudur." dedi.

1 MİLYAR LİRA MALİYET

TİSK Başkanı Önen, "28 günlük temel eğitim süresi, kamu maliyesi için yaklaşık 1 milyar TL tutarında ek bir maliyet doğuracaktır. Bu sürenin kaldırılması halinde kamunun da önemli bir tasarruf yapması mümkün olacaktır. Sonuç olarak Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesindeki 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılması uygun olacaktır." açıklamasında bulundu.

Bedelli askerlik, torba yasa kapsamında bugün saat 13:00'da Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Bedelli askerlik için temel askerlik eğitiminde Ak Parti'nin teklifi 28 gün yerine 21 gün olacak. Teklifteki 25 yaş ve 15 bin TL bedel şartları ise korunacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bildiğiniz gibi üç kriter söz konusu, bunlardan birisi 25 yaş, diğeri 28 günlük temel eğitim ve 15 bin TL'lik bedelin yatırılması. Kamuoyundaki tartışmalar, siyaset kurumundaki tartışmalar ve TSK'nın gelecek ve bugünle alakalı planlaması çerçevesinde 28 günlük temel askerlikle ilgili teklifimiz bugün görüşülmekte ve biz teklifin 21 gün olarak revize edilmesi konusunda komisyona bir öneride bulunacağız" dedi.