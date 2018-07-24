Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçmişte 40 yaşında emekliliğe imkân verilmesi, kayıt dışı çalışma oranının yüzde 33’lere ulaşması, çalışan-emekli dengesini bozdu. Sosyal Güvenlik Kurumu dengesi açısından sıkıntılı bir durum olan bu oranın düzeltilmemesi hâlinde problemlerin başlayacağı belirtiliyor. Türkiye’de 12 milyon 324 bin 186 kişinin devletten emeklilik, mamullük, ölüm aylığı, dul ve yetim maaşı aldığını, bu karşılık 22 milyon 407 bin 415 kişinin sigortalı çalıştığını söyleyen Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün “Türkiye’de emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alanların sayısı her geçen yıl artıyor. Mevcut emekli sayısı, aralarında Bulgaristan, Danimarka ve Norveç’in de olduğu birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla olduğunu söyledi. Mevcut çalışan ve emekli sayılarının SGK’nin aktüeryal dengesindeki olumsuz tabloyu gözler önüne serdiğini ifade eden Ergün “Dünyada sosyal güvenlik kurumlarının gelir gider dengesini sağlayabilmesinde ideal oran, sistemde 1 emekliye karşı 4 çalışanın bulunmasıdır. Maalesef Türkiye’de 1 emekliye düşen sigortalı çalışan sayısı 1,63 dosya seviyesinde.” dedi.



BEDELİ TORUNLARIMIZ ÖDEMESİN

Ergün, sağlıklı işleyen bir sosyal güvenlik sistemi için Türkiye’de sigortalı çalışan sayının yükseltilmesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti: Ülke olarak istihdamı artıramaz ve kayıt dışı istihdamı düşüremezsek gelecekte çalışanların ödediği sigorta primleri, emeklilerin aylıklarını karşılayamaz. SGK’nin mevcut aktüeryal dengesi bizi endişelendiriyor. Sadece yetkililerimiz değil, bütün toplumumuz, yaklaşan bu tehlikeyi ciddiye almalı ve yarın çocuklarımızın ya da torunlarımızın bedel ödememesi için gereken tedbirler ivedilikle alınmalıdır.