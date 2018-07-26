Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

Türkiye’nin en büyük problemlerinden olan yüksek faiz, yeni dönemde tasarruf ve büyüme ile düşürülecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 2018 mali yılında kamu harcamaları ile ilgili tasarruf tedbirlerinin alınmaya başlandığını söylemesinin ardından gözler bakanlıkların tasarruf tedbirlerine çevrildi. Her bakanlığa en az ne kadar tasarruf yapacağına dair hedef verileceği belirtiliyor. Yeni dönemin tasarruf politikasına ilişkin konuşan Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, mali disiplinin en önemli ayağının kamu tasarrufu olduğunu, kamu kesimindeki israfın azaltılmasının kamunun finansman maliyetini de azaltacağını belhirterek “Eğer kamu kesimi çok yüksek faizlerle borçlanırsa bu faiz ödemeleri bütçeden karşılanır ve bütçenin faiz yükü artar. Türkiye yıllarca bütçedeki faiz ödemelerinden müzdarip oldu. Dolayısıyla faiz ödemelerini artıran maliye politikalarından kaçınmak lazım. Üretimi ve dolayısıyla gelirleri artırmamız gerek. Gelir artınca kamu geliri artacak. Dolayısıyla harcamaları değiştirmeseniz bile gelir-gider makası gelir lehine açılacak ve kamu maliyesi rahatlayacak.” dedi. Faizlerin artmasının işe yaramadığının geçen faiz artırımında ortaya çıktığını söyleyen Erdoğan “Merkez Bankası daha önce yüksek faiz artışlarına gitti ama etkisi birkaç saat oldu. Önceki gün faiz artırsaydı, yine birkaç saatlik etkisi olacaktı.” dedi.

BÜTÇENİN DÜMENİ NACİ AĞBAL'DA

Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine getirildi. Ağbal’ın yönetimindeki başkanlık, kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programlarını, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile hazırlayacak, makro dengeleri oluşturacak. Plan ve programı değerlendirme görevi de yine Ağbal yönetimindeki Başkanlıkta olacak. Yeni dönemdeki bütçe hazırlığında ‘tasarruf’ ön planda tutulacak.

"ENFLASYONLA MÜCADELE HEPİMİZİN GÖREVİ OLMALI"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın iş dünyasının temsilcileriyle yaptığı toplantıyı değerlendirdi. Albayrak’ın orta vadeli program ile ilgili iş dünyasının görüşlerini aldığını söyleyen Gülle “Sıkı bütçe disiplininden vazgeçilmeyeceğini, tasarruf tedbirlerinin uygulanacağına dair bilgiler verdi. Enflasyonla mücadelenin birinci öncelik olduğunun altını çizdi.” dedi. Gülle, iş dünyasının da enflasyonla mücadelenin herkesin görevi olduğunu, bu konuda fikir birliğinin ifade edildiğini söyledi.