Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, yılın ilk yarısını rekor gelir ile tamamladı. İkinci çeyrekte ilk defa 5 milyar lira ciroyu aşan Turkcell, gelirlerini geçen yıla göre yüzde 18 artırarak 9 milyar 867 milyon TL ile tüm zamanların en yüksek 6 aylık gelirine ulaştı. 2017’nin ilk yarısı ile karşılaştırıldığında FAVÖK yüzde 45,5 artışla 4 milyar 156 milyona ulaşarak, yeni bir rekora imza attı. 6 aylık net kâr ise 916 milyon TL oldu. Yılın ilk 6 ayında yüzde 18 büyüme ile çifte haneli olarak büyümeye devam ettiklerini belirten Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu son 2 yılda toplam yüzde 52 büyüme ile dünyanın en hızlı büyüyen operatörü olduklarını söyledi. Dijital ürün ve servislerin büyümenin motoru olduğunu dile getiren Terzioğlu, BiP, fizy, dergilik, Upcall ve lifebox gibi dijital servislerinin indirilme sayısının haziran sonu itibariyle 106 milyonu geçtiğini; BiP, fizy ve lifebox’ın ardından Dergilik, Yaani ve Paycell’de de beşer milyon barajının aşıldığını kaydetti. Terzioğlu “Her çeyrekte olduğu gibi bu çeyrekte de dijital servislerimizi geliştirmeye, yeni özelliklerle ayrıştırmaya devam ettik. Mesela cepten iletişime yön veren BiP üzerinden tek telefonda iki farklı numara kullanabilmeyi mümkün hâle getirdik. Dergilik uygulamamızda sekiz yüzü aşkın yabancı yayını sunmaya başladık; indirilen yayın sayısı haziranda 5 milyonu aştı. Türkiye’nin arama motoru hayaliyle çıktığımız yolda Yaani’nin web versiyonu hizmete aldık, uygulamada ulaştığımız 5 milyon indirme sayısını kutladık. Millî ödeme platformumuz Paycell ise yepyeni bir arayüzle müşterilerimize hizmet vermeye başladı. Paycell’de kayıtlı kart sayısı 1,6 milyona ulaşırken mobil ödeme kullanıcılarının sayısı 5 milyonu aştı” dedi. Terzioğlu alının bu sonuçlarla birlikte Turkcell olarak 2018 yılı gelir büyüme hedefini yüzde 14-16 aralığından yüzde 16-18’e revize ettiklerini bildirdi.

2018 yılı ikinci çeyreğinde yeni müşteri kazanmaya devam ettiklerini ifade eden Terzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Son bir yılda 950 bin yeni abone ile toplam 37,6 milyon aboneye ulaştık. Bunun 34,8’ini ise mobil aboneler oluşturdu. Fiber müşteri sayımız yıllık bazda 171 bin artışla 1,3 milyona ulaştı; bu hizmetle birlikte TV+ kullanan müşteri oranı yüzde 46,8 oldu.

Kişiye özel tarife dönemini başlattı

Bugüne kadar birçok ilke imza atan Turkcell, dijital markası Lifecell ile kişiye özel tarife dönemine başlattı. Bundan böyle Lifecell müşterileri kendi uygulamalarını kendi seçme şansına sahip olacak. Mix, Süper Mix ve Mega Mix isimleriyle sunulan yeni tarifelerde, kullanıcılar paketlerinin içerisinde belirlenen konuşma, ses ve data içeriğinin yanında istedikleri uygulamalara kendileri karar verebilecek. Turkcell bunun için, Türkiye’de ve dünyada en çok kullanılan 30’a yakın uygulamadan oluşan bir havuz oluşturdu. Böylece müşteriler en çok sevdikleri ve kullandıkları uygulamaları paketlerindeki internetlerini harcamadan kullanabilecek. Bunun yanında paketlerde Turkcell uygulamaları BiP, fizy, Lifebox, TV+ Dergilik, ve Yaani de özel datalarıyla yer alıyor. Tarifelerden faturalı, faturasız bütün bireysel Turkcell müşterileri faydalanabiliyor.

Turkcell mağazalarında da kişiye özel tekliflerde bulunacak. Bunun için yapay zekadan yararlanan Turkcell 50 mağaza ile başladığı uygulamayı ay sonuna kadar tüm mağazalarında hayata geçirecek.

Her akşam 200 bin kişiyi yarıştırıyor

Turkcell 800 milyon dolar büyüklüğe ulaşan Türkiye oyun pazarında da iddialı geliyor. Kaan Terzioğlu BiPGaming ile 5 milyon PlayCell ile 1,4 milyon, Kahvelig ile de bir hafta içerisinde 85 bin kişiye ulaştıklarını söyledi. Bilgi yarışması Hadi ile de 1 milyon kullanıcıya ulaştıklarını ifade eden Terzioğlu “Her gece 200 bin kişiyle bilgi yarışması düzenliyoruz. Ben de yarışmalara aktif olarak katılıyorum ama şu ana kadar hediye kazanamadım” dedi.

Enerjicell ile ucuz elektrik

Turkcell Enerjicell ile kesintisiz ve indirimli elektrik hizmeti veriyor. Enerjicell ile 30 bin sayaca ve 11 bin aboneye ulaştıklarını belirten Terzioğlu, 129 milyon lira gelir sağladıklarını bildirdi.