Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Stinger füzelerinin parçalarının 1989 yılında üretimi ile havacılık ve savunma sektörüne adım atan Kale Grubu, bugüne kadar 150 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. Uçak parçaları, insansız hava araçları, füze rampaları üretip, millî tüfeğin geliştirilmesinde rol alan şirketin, toplam yatırımları içinde savunma sanayiinin payı yüzde 30’u aştı. ‘Yapı ürünleri’ ile ‘savunma ve havacılık’ olmak üzere iki ana eksende büyüyen Kale Grubu’nun geçen yılki cirosu 2,2 milyar lira düzeyinde bulunuyor. Oluşan teknolojik altyapı, grubun sektörleri arasında savunma ve havacılıktan aldığı payı yarı yarıya dengeleyecek gibi görünüyor.



HEYECANLANDIRAN TRANSFER

Seramikte öncü konumda yer alan şirketin; şimdilerde masasında savunma ve havacılık için 250 milyon liralık bir yatırım planı olduğu belirtildi. Nitekim, İngiliz motor üreticisi Rolls-Royce ile 2017 yılının Mayıs ayında anlaşan Kale Grubu, yüzde 51’i kendisine ait olan TAEC isimli bir şirket kurmuş, millî savaş uçağının motorunu üretmek amacıyla da hukûmete teflif vermişti. Eğer teklif kabul görürse, şirket gelecek pozisyonlarını bu karara göre şekillendirecek. Çünkü; millî muharip uçağın motorunun Türkiye’de üretilmesi, sanayimiz açısından en büyük teknoloji transferinin gerçekleştirilmesi anlamına geliyor.

TURBO JET’İN UZUN MENZİLLİSİ GELİYOR

Kale Havacılık, SOM seyir füzelerinde kullanılacak Turbo Jet Motor Geliştirme Projesi’ni de üstleniyor. SOM seyir füzelerinin motor alanındaki yatırımlarını da Balıkesir’e konumlandıracaklarını belirten Okyay, testleri başarıyla geçen projenin tüm aşamaları tamamlayacağı tarihin sonbahar ayları olduğu bilgisini veriyor. Türkiye’nin ilk kez tasarladığı ve geliştirdiği turbo jet motorunun şu an 250 kilometre menzile sahip olanı bitti. Kale Havacılık, bu yıl sonu yeni ve daha uzun menzilli turbo jet için çalışacak. Okyay, yeni tip küçük motorlar için de AR-GE çalışmasına başladıklarını paylaşıyor.

200 BİN MPT - 76 SİPARİŞİ DAHA

Kale Grubu, geçen yılın aralık ayı itibariyle anlaşmaya varılan 20 bin adet MPT - 76 Millî Piyade Tüfeği’nin büyük bir bölümünü teslim etti. MPT - 76 siparişlerinin daha da büyüyeceği ve ihtiyaç duyulan rakamın 200 bini aşacağı dile getiriliyor. Milli Piyade Tüfeği’nde teslimatı yaptıklarını aktaran Okyay, “Çok mutluyum, çok güzel bir ürün ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Geçmiş lisanla ürettiğimizden çok daha iyi bir tüfek ürettik. Çok memnun oldular ve bu sebeple biz de memnun olduk. Özel bir alan ve ürün olduğu için şirketimize zarar vermeyecek bir şekilde bunu yürütmemiz gerekiyor” diyor.

ABD’deki Silikon Vadisi’nin benzerini Bandırma’ya kuracak

Kale Grubu; İstanbul’da fiziken büyüme imkânı kalmayan savunma ve havacılık şirketlerinin gelecek dönem için ihtiyaç duyacağı kapasite artışını Balıkesir’in Bandırma ilçesinde satın aldığı bin 100 dönümlük arazide kuracağı yeni üretim fabrikalarıyla sağlayacak. Yönetime yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre; şirket, bu yatırımlardan bağımsız olarak nitelikli endüstri bölgesi kurmak için de kolları sıvamış durumda. Bir nevi ABD’dekine benzer Silikon Vadisi ekosistemini Ege’ye taşımayı amaçlayan grup, dünyadaki teknopark havuzundan çağın gerektirdiği gibi yararlanmayı istiyor. Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay ile yapı kimyasalları sektöründeki şirketinin Balıkesir’de 35 milyon lira yatırımla devreye aldığı 7’nci fabrikasının açılışında bir araya geldik. Okyay, Kale Grubu’nun yeni döneme hazırlık için savunma ve havacılıkta büyümesi gerektiğini doğruluyor. Tuzla’da 25 bin metrekare bir alanı hizmete açacaklarını ifade eden Okyay “Bizim sermayeye para kaydırmamız lazım. İstanbul’da arazi pahalı. Bu sebeple araziye değil yatırıma ve sermaye birikimine yoğunlaşmalıyız” diyerek, havacılık ve savunma yatırımlarını Balıkesir’e kaydıracaklarına işaret ediyor.