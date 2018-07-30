Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çimento üretiminde Avrupa’da birinci sırada yer alan Türkiye’den, dünyanın yaklaşık 100 ülkesine yıllık 600 milyon dolar tutarında ürün gönderiliyor. Türk çimentosu ABD, Almanya, İspanya, Brezilya, Fransa, Güney Kore, Kanada, İsrail, Gana, Moritanya, Fildişi Sahili, Kolombiya ve Haiti’nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 ülkeye ihraç ediliyor. Çimento sanayinin ithalat yapmayan az sektörden biri olduğunu belirten Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB)Üst Yöneticisi İsmail Bulut, geçtiğimiz yıl 81 milyon ton çimento üretildiğini ve bunun gelecek yıllarda daha da artacağını dile getirdi. 54 entegre fabrika, 18 öğütme tesisinin faaliyet gösterdiği çimento sektörünün toplam cirosunun ise 3 milyar doları bulduğunu ifade eden Bulut, “Türkiye çimento üretiminde Avrupa’da birinci, dünyada ise 4-5’inci sırada. 10 milyon ton seviyelerinde ihracatımız var. Çok kaliteli çimento üretiyoruz. Yılda yaklaşık 600 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. En çok ihracat ABD, Suriye ve Güney Afrika ülkelerine yapılıyor” diye konuştu. Bulut, sektörün 100 bin kişiye istihdam sağladığını, bu rakamın gelecek yıllarda daha da artacağını kaydetti.



KENTSEL DÖNÜŞÜM DİNAMOSU OLDU

Çimento sektörünün çok hızlı büyüdüğüne dikkat çeken Bulut, şöyle devam etti: Türkiye’de kişi başı çimento tüketimi 850-900 kilogram civarında. Bu rakamın bin 100-bin 200 kilogram seviyelerine çıkmasını bekliyoruz. 2025 yılına kadar yatırım yapmamıza gerek yok. Kentsel dönüşüm bu sektörün dinamosu. Sonuçta tüketime etki eden bir faktör. Kentsel dönüşümü destekliyoruz. Deprem etkisini minimize edeceği ve daha güvenli yapılar inşa edileceği için önemli buluyoruz. Bunun yaygınlaşmasını teşvik ediyoruz.