Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket, ilk olarak Dünya Mobil Kongresi’nde (GSMA) tanıttığı yeni ürünü Kopilot’u otomobilde sürüş deneyimine yeni bir boyut kazandırma amacıyla hizmete koydu. Klasik bir araç takip sisteminin sağladığı hizmetlerin çok ötesindeki özellikleriyle, akıllı ve güvenli sürüşü ön plana çıkaran Turkcell Kopilot, sürücülere sağladığı bilgi akışıyla bu deneyimi en üst düzeye taşıyor. Akıllı telefonlara yüklenen uygulamasıyla eş zamanlı çalışan Turkcell Kopilot, sürücülerin en güvendiği yol arkadaşı olarak otomobilleri akıllandırıyor. Otomobillerde bulunan Araç Sistem Kontrol Soketi OBD2’ye (On-Board Diagnostics 2) bağlanan ve içerisinde IoT Sim kart takılı olan Kopilot cihazı, akıllı telefonlara indirilen uygulamayla eşleştikten sonra sürücüsüne anlık bilgi akışı sağlıyor.