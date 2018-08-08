Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin Ankara



Fiyatların geçen seneye oranla fazla artmadığı, buna rağmen vatandaşların tatilde olacağı için kurban pazarlarının boş kalabileceği ifade ediliyor. ETBİR Genel Başkanı Ahmet Yücesan “Kurban pazarlarında geçen senelere nazaran bir canlılık bizleri beklemeyecek. Tatil uzun olduğundan, büyükşehirlerde insanlar şehir dışına çıkacak. Dolayısıyla büyük bir beklenti yok” dedi. TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ise bu sene hayvan stokunun yeterli olduğunu belirterek “Şu anda küçükbaş olarak 5 milyona yakın hayvanımız satış için bekliyor. Bayram sonuna kadar 2,5-3 milyon arası bir satış olacak” diye konuştu.