Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de son günlerde ABD ile ilişkilerin gerilmesi, ardından gelen ‘tehdit’ açıklamaları ve yaptırımlar sebebiyle yaşanan hareketlilikte büyük zirve dün yaşandı. Hafta başından bu yana dolarda başlayan hareketlilik, dolar/TL’nin önce 5 lira, ardından da 6 lirayı aştı ve piyasada panik büyüdü. Gün boyu tüm döviz kurlarında adeta bir asansör görünümü izlendi. Dolar bir 6 liranın üzerine düştü, bir 5,75 TL’lere kadar indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılık açıklamaları, ardından birkaç gündür beklenen, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’en ekonomide yeni döneme dair kararlı adımları sıraladığı açıklamasının ardından düşmeye başlayan dolara son darbe, ABD Başkanı Donald Trump’dan geldi. Trump, sosyal medya platformu Twitter üzerinden Türkiye’ye dair açıklama yaptı. Açıklamada Türkiye’den ithal edilen çelik ve alüminyumda vergi oranının iki katına yükseltilmesini onayladığını belirtti ve “Türkiye ile ilişkiler iyi değil” ifadesini kullandı. Kararla ülüminyumda vergi yüzde 20’ye, çelikte yüzde 50’ye çıktı.



TARİHÎ AMA ACI REKOR

Bu haberle tüm döviz çeşitleri ve altında tarihi rekorlar kırıldı. Dolar 6,80 TL’ye kadar yükseldi. Avro’da en yüksek rakam 7,78 TL’yle izlendi. Altın fiyatları da peş peşe rekorlar kırdı ve gram altın 265 lira, Cumhuriyet altını ise 1700 lirayı aştı. Borsa’daki hareket ise piyasada yaşananların aynası gibi gerçekleşti. Sabah saatlerinde önceki güne göre yükseliş yaşayan Borsa İstanbul’da hisse senetleri 6 aylık bilançoların etkisiyle güne başladı. Dolardaki panik havası öğleden sonra Borsa’yı da etkiledi ve endeks eksiye döndü. Önceki gün 97 bin 185 puandan kapanan endeks dün 88 bin 595’e kadar düştükten sonra günü 94 bin 940 puandan kapattı. Hisse senetlerinin kaybı yüzde 2,2 olarak gerçekleşti. Uzmanlar yaşanan panik havasının hafta sonunda bir nebze olsun soğuyacağı beklentisini ifade ederken, ekonomik kararların da etkisiyle pazartesi günü sakin bir günün başlayacağına dair görüşlerini ifade etti.

Avrupalı bankalar Türkiye’de kalıcı

Avrupalı bankaların Türkiye riskinden endişelendiğine dair çıkan haberlere Garanti Bankası ve Yapı Kredi’den açıklama geldi. Financial Times’ta yer alan bir haberde, Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) Türkiye’de faaliyetleri olan BBVA, BNP Paribas ve UniCredit gibi bankaların Lira’daki zayıflık nedeniyle Türkiye riskinden endişelendiği belirtilmişti. BBVA, Avrupa Merkez Bankası’nın konuya dair bir uyarısı olmadığını bildirdi. Açıklamada, BBVA’nın ajandalarından Türkiye’yi çıkarma planı olmadığı ifade edildi. Yapı Kredi’den gelen açıklamada da UniCredit’in Türkiye’ye dair planının ülkede kalmak olduğu vurgulandı.