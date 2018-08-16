Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazar gecesi, piyasaların kapalı olduğu saatlerdeki spekülatif işlemlerle 7 liranın üzerine çıkan dolar 6 liranın da altına düştü, Türk Lirası değer kazandı. Yaşanan yurt dışı kaynaklı operasyonların etkisiyle yükselen kurlara dün ve önceki gün Bankalararası Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Merkez Bankası’nın (TCMB) aldığı kararlar darbe vurdu. Dolar, kararların ardından başladığı düşüşünü dün de sürdürdü ve güne 6,35 TL seviyesinden başlayan dolar, 5,9675’i test etti, ardından 6,13 TL seviyesinde dengelendi. Doların değer kaybı yüzde 6,23 olarak gerçekleşirken, avro da yeniden 7 liranın altına düştü. Bu para birimindeki değer kaybı da yüzde 6,4’lere ulaştı. Bu düşüşte, BDDK’nın bankaların TL verip döviz alması olarak tanımlanan ‘swap işlemleri ve swap benzeri’ (spot+vadeli döviz işlemi) işlemler toplamının yasal özkaynakların yüzde 25’ini geçemeyeceğini duyurdu. Bu karar TL’nin değer kazanmasına önemli katkı yaptı. Aynı zamanda kuruluşun kredi kartındaki taksit, tüketici kredilerindeki vadelere sınır getiren uygulamasının yürürlüğe girmesi, ithal elektronik ürünleri kısıtlamaya yönelik olduğundan dövizin değer kaybını tetikleyen diğer bir unsur oldu. Borsa İstanbul’da ise ABD’den yeni bir yaptırım dalgasının geleceğine dönük tahminler ile yüzde 2,5 civarında düşüş yaşandı. Uzmanlar, Merkez Bankası ve hükümetin koordineli aksiyon planı uygulamasının dün de BDDK’nın yeni kararının etkisiyle kurdaki düşüşün hızlandığını söyledi. Azimut Porföy Genel Müdürü Murat Salar, Bloomberg HT’ye “Alınan tedbirler son derece doğru. Oynaklığın her geçen gün boyutunun azalması önemli. TL olması gereken seviyelerde dengelenecektir. Volatilite azaldıkça, Türk varlıklarına ilgi artar” diye konuştu.