Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt içi piyasaların en dalgalı haftalarından biri olan 10 Ağustos haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarını genişlettikleri izlendi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre yurt içinde yerleşik kurum ve bireylerin döviz hesapları 1,25 milyar dolar artışla 159,9 milyar dolar oldu. Artışın büyük bölümünü kurumların işlemleri oluşturdu.

TCMB verilerine göre, 10 Ağustos ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 120 milyon dolar artışa 91,6 milyar dolar olurken; kurumların ise yaklaşık 1,1 milyar dolar artışla 68,3 milyar dolara yükseldi.

10 Ağustos ile biten haftada dolar/TL kurunda yukarı yönlü sert bir hareket yaşandı. Dolar kuru 10 Ağustos'ta 6,87 seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.